Se realizó el primer encuentro de Directivos de Escuelas Primarias Rurales de 4ª categoría

Viernes, 04 de noviembre de 2022

El ministerio de Educación, a través de la dirección de Planeamiento e Investigación Educativa en articulación con la Coordinación de Educación Rural y el Consejo General de Educación realizó esta mañana la apertura del Primer Encuentro de Directivos de Escuelas Primarias Rurales de 4ª categoría en el SUM de la Facultad de Derecho de la UNNE, Campus Libertad en la ciudad de Corrientes.







La actividad estuvo encabezada por la ministra de Educación, Práxedes López junto al subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Rinaldi, presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, director de Nivel Secundario, Sergio Gutiérrez, director de Planeamiento e Investigación Educativa, Julio Simonit, supervisores del CGE, coordinadores y directores de las distintas modalidades, miembros del gabinete educativo.



Con la participación de 270 directores de toda la provincia, se desarrolla este primer encuentro de Directivos de Escuelas Primarias Rurales de 4ª categoría hasta las 16:30 con el objetivo de lograr la mejora en la calidad educativa, teniendo siempre presente que la riqueza del saber compartido y el crecimiento en saberes fortalecen la labor docente en las aulas.



En este marco, la titular de la cartera Educativa Provincial primeramente transmitió el saludo del gobernador, Gustavo Valdés que por cuestiones de agenda no pudo estar presente, luego agregó: “Sabemos hoy que tenemos diferentes estudiantes, no todos aprenden de la misma manera por eso es un gran desafío el plurigrado, pero también tienen que pensar si eso hay que modificarlo y de qué manera, probablemente en aquellas instituciones donde no tenemos jardín tenemos que poner el primer grado en forma diferenciada”, dijo y destacó: “El jardín de infantes es el nivel más importante, porque comienzan la alfabetización inicial, hoy tienen el gran día de trabajarlo y poner la experiencia de cada uno, la calidad educativa no se pregona, se establece cada día con su trabajo en las aulas”, puntualizó.



“La hora más en las escuelas, es la política más importante del Gobierno Nacional y que adhirió el Gobierno Provincial, porque más horas implica más tiempo con ese alumno guiado, ustedes, son el rol fundamental en esas instituciones, espero que de acá salga una gran red, donde puedan seguir en contacto y compartiendo esas experiencias. El docente es insustituible, tenemos que acompañarlos con la tecnología, lo más grande que está haciendo la provincia son dos cosas, tiene una plataforma de Gestión Escolar que es muy importante porque vamos a nominalizar a todos nuestros alumnos, vamos a saber quién deja y buscarlos desde casa y otro son los contenidos para el Nivel Secundario, porque tenemos que lograr que el alumno que empieza el Nivel Inicial tiene que terminarlo, el que empieza la Primaria debe terminarla con las competencias deseadas y el que empieza la Escuela Secundaria también tiene que finalizarla, ningún joven correntino puede no tener la Escuela Secundaria terminada”, expresó la Ministra de Educación.



Por su parte la presidenta del Consejo General de Educación indicó el objetivo principal del encuentro: “Queremos que reflexionen sobre las prácticas habituales y cotidianas que se dan en el interior de sus instituciones y poder pensar alternativas de enseñanzas desde la perspectiva del plurigrado, es una alternativa pensar propuestas para niños que están en diferentes grados juntos en una misma aula aprendiendo al mismo tiempo, es una tarea compleja para lo cual muchos de ustedes y me incluyo, no fuimos capacitados, formados para trabajar desde esta alternativa. Pretendemos que esta jornada sea muy enriquecedora y productiva, que puedan compartir esas experiencias que llevan adelante en sus aulas y que vayan enriquecidos de todo lo que puedan escuchar hoy desde los distintos ejes”.