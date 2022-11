Bombardeos israelíes: se eleva la tensión en Gaza Viernes, 04 de noviembre de 2022 El ejército de Israel atacó un sitio militar subterráneo de producción de cohetes del movimiento de resistencia Hamas. La Autoridad Palestina advirtió que el repunte de la violencia podría conducir a "un punto de no retorno".



Aviones israelíes atacaron "instalaciones militares" subterráneas en la Franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes desde ese enclave palestino contra su territorio, informó Israel.



La noche del jueves, el ejercito israelí y fuentes locales reportaron el lanzamiento de cohetes desde Gaza, los primeros desde agosto y 48 horas después de la victoria electoral del ex primer ministro Benjamin Natanyahu con su partido, Likud, en alianza con sectores de la derecha religiosa y ultranacionalista.



Horas antes de los cohetes, se informó de la muerte de al menos cuatro palestinos en diferentes episodios a manos de las fuerzas israelíes, dos de ellos en el campo de refugiados de Jenin, en los territorios ocupados palestinos de Cisjordania.



La Presidencia de la Autoridad Palestina acusó a Israel del repunte de la violencia y alertó que podría conducir a un punto de no retorno



Después de los lanzamientos, "el ejército israelí atacó un sitio militar subterráneo de producción de cohetes" del movimiento de resistencia palestina Hamas, que controla la Franja de Gaza, informaron las fuerzas armadas en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.



Fuentes de seguridad en Gaza informaron que hubo una decena de ataques sobre dos "lugares militares" en el centro de este enclave de 2,3 millones de habitantes, objeto de un bloqueo israelí desde 2007.



"Hacemos responsable al Gobierno de Israel del repunte de las tensiones sobre el terreno contra el pueblo palestino y pedimos a la Administración de Estados Unidos que aplique aquello a lo que se ha comprometido y actúe inmediatamente para presionar a Israel para que detenga sus crímenes contra la población palestina", expresó el vocero de la Presidencia palestina, Nabil abu Rudeina, citado por la agencia palestina Wafa.



Por su parte, el primer ministro palestino, Muhamad Shtaye, denunció el "castigo colectivo" impuesto por las autoridades israelíes contra ciudades y poblaciones palestinas en el marco de sus operaciones de seguridad, algo que -advirtió- "no será aceptado ni tolerado".



Shtayé, quien el jueves se desplazó a la ciudad cisjordana de Nablusa junto a un grupo de embajadores extranjeros, reiteró su llamado a la comunidad internacional para que garantice protección a la población, aplique las resoluciones relevantes de Naciones Unidas y "detenga a la ocupación y sus crímenes".



"La comunidad internacional envía un mensaje para detener el asesinato de nuestros hijos y el mensaje de nuestro pueblo es uno de paz, de búsqueda de un mañana mejor que pasa por el fin de la ocupación", afirmó el mandatario, según recogió Europa Press.



El jueves, horas antes de que comenzara el intercambio de cohetes, Estados Unidos llamó a "desescalar urgentemente" las tensiones.



El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se comunicó con el primer ministro saliente, Yair Lapid, para felicitarlo por las "elecciones libres y justas" que habían llevado a cabo y aprovechó el contacto para expresar su preocupación por las "tensiones crecientes" con los palestinos, según un comunicado de Departamento de Estado citado por AFP.



Blinken expresó "su profunda preocupación por la situación en Cisjordania, incluyendo las tensiones crecientes, la violencia y la pérdida de vidas israelíes y palestinas, y subrayó la necesidad de que todas las partes desescalen urgentemente".



Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967, vive su periodo más mortífero en años al mismo tiempo que como resultado de las elecciones, el próxio podría ser el Gobierno más derechista y ultranacionalista de la historia de Israel.



Las operaciones militares israelíes en ese territorio palestino ocupado son prácticamente diarias, acompañadas habitualmente de choques y muertes de palestinos.