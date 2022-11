La presidenta del PT confirmó que el próximo lunes comienza la transición en Brasil

Viernes, 04 de noviembre de 2022

Tras la tensión que se vivió en Brasil en los primeros días luego de las elecciones ante la negativa de Jair Bolsonaro de reconocer la derrota, todo indica que seguirá por los cursos institucionales establecidos.



La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, y el coordinador del programa del Gobierno electo de Brasil, Aloizio Mercadante, visitaron este viernes el predio donde funcionará la oficina de transición entre la administración de Jair Bolsonaro y la de Luiz Inácio Lula da Silva, donde informaron a la prensa que el lunes se reunirán con el mandatario electo para definir su agenda y que están analizando "todas las posibilidades" para cumplir con promesas de campaña.



"Vinimos a ver las instalaciones para colocar al equipo", dijo Hoffmann en conferencia de prensa luego de recorrer el edificio del Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), en Brasilia, donde se instalarán las 50 personas designadas para la transición que estarán lideradas por el vicepresidente electo Geraldo Alxckmin, para dialogar con los miembros del Gobierno saliente.

"Desde el lunes empezaremos a ocupar el espacio, no con todo el equipo formado, pero con el de administración y de apoyo para cuando lleguen los equipos propiamente de la transición", afirmó.



Al ser consultada por la agenda del presidente electo, dijo que "no hay previsión de que él esté en Brasilia el lunes", pero sí "hay una posibilidad de que esté" allí la semana próxima.



Comentó además que Lula "está viajando y vuelve el domingo" y reiteró que el lunes mantendrán "un encuentro para discutir su agenda", sin dar más detalles.



La presidenta del PT se refirió además a las negociaciones que están llevando a cabo con miembros del Congreso Nacional para introducir una Propuesta de Reforma Constitucional (PEC) para aumentar el techo de gasto público -establecido por ley en 2016- a fin de contar con recursos para programas que formaron parte de las promesas de campaña.

"Creo que tenemos que ver todas las posibilidades que tenemos para viabilizar lo que fue demandado en las urnas. No podemos empezar 2023 sin Auxilio de Emergencia (subsidio transitorio que otorgó Bolsonaro durante la pandemia), sin el aumento real del salario mínimo. Son cosas que fueron contratadas con el pueblo brasileño", afirmó.



Y agregó: "Tengo la certeza de que el Congreso tiene esa sensibilidad y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) también, por eso estamos analizando todas las posibilidades para entregarle al pueblo brasileño lo que fue demandado en el proceso electoral".



Hoffmann aseguró que dialogó ayer, sin dar detalles, con el senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) Renan Calheiros, quien calificó de "error" la idea de una reforma constitucional porque sería una concesión al bloque del Centrao (el bloque de partidos que domina la agenda económica y política del gobierno a cambio de administrar parte del Presupuesto nacional), de quienes dependería la aprobación.



Calheiros sugirió además un camino alternativo a partir de consultas con el TCU.