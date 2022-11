Comenzaron los despidos en Twitter: qué dice el correo que le envían a los trabajadores Viernes, 04 de noviembre de 2022 Los trabajadores de la popular red social comenzaron a recibir un mail titulado "Tu rol en Twitter" en el que les informan si siguen formando parte de la empresa o no. Tras la larga polémica en torno a su compra, el magnate Elon Musk tomó finalmente el control de Twitter y adoptó, como una de sus primeras medidas, la decisión de despedir a la mitad de todos sus trabajadores.



Este viernes los trabajadores de Twitter comenzaron a recibir mails en los que la dirección de Recursos Humanos les informan si siguen formando parte de la compañía o si por el contrario pasaron a engrosar la larga lista de despedidos.

De acuerdo con las primeras informaciones que comenzaron a circular este viernes en el Reino Unido, Musk decidió despedir a 3.700 trabajadores para "reducir costos".

En total la compañía, que tiene en manos una de las redes sociales más poderosas del mundo, tiene 7.500 empleados por lo que si se confirma la magnitud del recorte de personal que realizará Musk ello implica que el 50% de quienes hasta ayer formaban parte de Twitter hoy están desempleados.



Varios trabajadores de Twitter comenzaron a recibir ya el jueves por la noche un correo electrónico en el que les informaban que hoy a las 9 de la mañana les llegaría un segundo mail del área de Recursos Humanos con el asunto: “Tu rol en Twitter”.



Lo curioso de este detalle es que quienes seguirán ocupando su puesto recibirán el correo en el mail de la empresa, mientras que los que sean despedidos les llegará en su cuenta personal.



“Reconocemos que esto afectará a un número de individuos que han hecho valiosas contribuciones a Twitter, pero esta acción es desafortunadamente necesaria para asegurar el éxito de la compañía en el futuro”, indica el mail al que The Washington Post tuvo acceso y publicó en su totalidad.



El mensaje de Musk a los trabajadores de Twitter

Equipo,



En un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza de trabajo global el viernes. Reconocemos que esto afectará a un número de individuos que han hecho valiosas contribuciones a Twitter, pero esta acción es desafortunadamente necesaria para asegurar el éxito de la compañía en el futuro.



Dada la naturaleza de nuestra plantilla distribuida y nuestro deseo de informar a las personas afectadas lo antes posible, las comunicaciones para este proceso se realizarán por correo electrónico. Antes de las 9 de la mañana del viernes 4 de noviembre, todos recibirán un correo electrónico individual con el asunto: Su rol en Twitter. Por favor, revise su correo electrónico, incluyendo su carpeta de spam.



Si su empleo no se ve afectado, recibirá una notificación a través de su correo electrónico de Twitter.



Si tu empleo se ve afectado, recibirás una notificación con los próximos pasos a través de tu correo electrónico personal.



Si no recibes un correo electrónico de twitter-hr@ antes de las 5PM PST del viernes 4 de noviembre, envía un correo electrónico a peoplequestions@twitter.com.



Para ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes, nuestras oficinas estarán cerradas temporalmente y se suspenderá todo el acceso a las tarjetas de identificación. Si estás en una oficina o de camino a ella, por favor, vuelve a casa.



Reconocemos que esta es una experiencia increíblemente desafiante por la que hay que pasar, tanto si se ve afectado como si no. Gracias por seguir respetando las políticas de Twitter que prohíben hablar de información confidencial de la empresa en las redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar.



Estamos agradecidos por sus contribuciones a Twitter y por su paciencia mientras avanzamos en este proceso.



Gracias.