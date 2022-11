El Gobierno Provincial realizó operativo integral en Comedor Santa Margarita

Viernes, 04 de noviembre de 2022

Este viernes 4, se realizó el operativo de "Salud Integral en tu Comedor" en Capital, en el comedor “Santa Margarita ” ubicado en Monserrat a 100 m del Control N 4 del B Santa Margarita organizado por el Gobierno Provincial.



Impulsado y coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria a cargo del Dr. Lucas Carballo y la Dirección de Operativos Sanitarios APS cuya titular es la Dra Susana Vega.



Con gran éxito, numerosas familias se hicieron eco de la convocatoria y pudieron acceder a los distintos servicios en forma totalmente gratuita como ser: odontólogos, médicos, oftalmólogos, pediatra, análisis clínicos, además se entrega leche y medicamentos.



Estuvieron presentes el Intendente de Riachuelo Martin Jetter, el Director de Seguridad Alimentaria Dr. Lucas Carballo, la Directora de Operativos Sanitarios Dr Susana Vega y la Directora de Comercialización Débora Galarza Alcaraz.



El objetivo de este programa es cuidar la salud de las familias, acercando profesionales a la comunidad, para facilitar su acceso.



Comedores y Merenderos dependientes del Ministerio constituyen verdaderos epicentros de toda la dinámica comunitaria donde no solo se distribuye alimentos sino además atienden las necesidades del barrio, como en este caso en cuanto a salud o actualización de documentos, capacitaciones y actividades sociales y culturales.







Desde este año en los operativos se incorporó “anteojos para niños” en forma totalmente gratuita, se realizan los diagnósticos de cada niño para luego entregar las lentes. La medida fue adoptada teniendo en cuenta que muchos niños no tienen buen rendimiento escolar porque carecen de este elemento y en este momento inflacionario que vive el país muchos padres no pueden comprar.



“Este es el quinto operativo ya, que estamos realizando cada viernes, en distintos barrios de la ciudad, en esta ocasión en el B Santa Margarita en el Comedor 72 a este asisten alrededor de 150 personas que reciben diariamente el almuerzo y el desayuno hoy estamos con este operativo de salud que es un trabajo interministerial de Salud y Desarrollo Social, algo que estamos llevando a nuestros niños en edad escolar son anteojos gratuitos, en 15 días estaremos entregando los anteojos que se están tomando las muestras en este momento ,con este periodo inflacionario que estamos viviendo se hace muy difícil a algunos sectores acceder a ellos sobre todo a los más vulnerables, hoy un anteojo está entre 15.000 y 20.000 pesos , con estos operativos más de 80 barrios van a tener la posibilidad de acceder a estos controles este año y por supuesto va continuar el año que viene con esta gran propuesta” Concluyó el Dr Lucas Carballo.



Ya se realizaron cinco operativos sanitarios con un promedio de entrega de 60 anteojos por barrio.