La ONU votó una vez más y por amplia mayoría el cese del bloqueo de EEUU a Cuba

Jueves, 03 de noviembre de 2022

Con 185 votos a favor, la resolución pide "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el país norteamericano contra Cuba" y defiende la "igualdad soberana" de sus Estados.





Cuba volvió a anotarse este jueves una victoria, aunque meramente simbólica, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que votó por trigésima vez una declaración que llama a Estados Unidos a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que dispuso sobre la isla en 1962, "una pandemia permanente, un huracán constante", según advirtió La Habana.



El proyecto titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" sumó este año 185 votos a favor, 2 en contra (los de Estados Unidos e Israel) y 2 abstenciones (Ucrania y Brasil).



La votación casi repite lo ocurrido el año pasado con una salvedad: Colombia, que en 2021 se abstuvo, ahora, con Gustavo Petro en la presidencia, votó a favor.



La iniciativa cubana pidió en su texto, además del fin del bloqueo, la "igualdad soberana" de los estados, la "no injerencia en sus asuntos internos" y "libertad de comercio y navegación internacionales".



Impuesto en 1962, en plena Guerra Fría, por el entonces presidente John F. Kennedy, la medida fue recrudeciendo progresivamente para asfixiar al gobierno comunista, entre otras con las leyes Torriceli (1992) y Helms-Burton (1996), que establecieron la extraterritorialidad del embargo, lo que significa la aplicación de normas de EEUU en países extranjeros.



En un juego de palabras con la reciente crisis mundial que generó la Covid-19 y los habituales desastres naturales en la zona caribeña, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, comparó durante su intervención en la ONU al bloqueo con "una pandemia permanente, un huracán constante" por sus efectos.



"No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas", aseguró el diplomático, que advirtió que el embargo "crea las condiciones que alientan las migraciones ilegales, irregulares, desordenadas e inseguras, y contribuye al crimen de la trata de personas".

En el recinto de la ONU, los discursos de los países que respaldaron el levantamiento sonaron similares y se repitieron en adjetivos descalificatorios de la medida.



Es la vez trigésima vez que Cuba consigue una victoria en la ONU, desde que en 1992 presentó por primera vez una resolución para terminar con la represalia de Washington.



En aquella primera ocasión se registraron 59 votos a favor, 71 abstenciones y 3 votos en contra, y desde entonces la iniciativa fue sumando apoyos.



El canciller Rodríguez lamentó que el embargo "continúe siendo el elemento central que define la política de los Estados Unidos hacia Cuba".



Alegó también que el bloqueo supuso para la isla daños por más de 150.000 millones de dólares, de los cuales más de 6.300 millones corresponderían a los primeros catorce meses de mandato del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Pese a sus promesas de campaña, Biden mantiene las sanciones que impuso su antecesor, el republicano Donald Trump, unos días antes de concluir su mandato, con excepción de algunas variantes menores en materia de visados, viajes y remesas a la isla.



Rodríguez calculó que más del 80 por ciento de la población de la isla nació ya bajo el signo del bloqueo y destacó que pese a las "inhumanas" presiones, "nunca renunciará" a su sistema político.



"Cuba se renueva constantemente, y lo que se mantiene inamovible, anclado en el pasado y aislado, es el bloqueo", señaló el ministro.