Corrientes será sede de Jornada Regional sobre Estado de Derecho Miércoles, 02 de noviembre de 2022 Habrá paneles sobre Violencia Institucional y Política, Justicia Patriarcal y Lawfare. Participarán organizaciones sociales, de DD.HH., familiares de víctimas, abogados, funcionarios judiciales, legisladores y el cierre estará a cargo de Cristina Caamaño, ex Fiscal Federal y Ex Interventora de la AFI. .





Este sábado 5 de noviembre de 9 a 13 horas en el Aula magna de la Facultad de Relaciones Laborales (Sargento Cabral 2001) de la Ciudad de Corrientes, se realizará la “Jornada Regional de Interpelación al Estado de Derecho” organizada por la Asociación Justicia Legitima Regional Nordeste.



Consistirá en un conversatorio de reflexión sobre el Estado de Derecho y el accionar del Poder Judicial en diversas temáticas trascendentales que serán abordadas en 3 paneles: Violencia Institucional y Política, La Justicia Patriarcal y el Lawfare.



Cada una de las Mesas de Debate tendrá expositores que se destacan desde el activismo y de espacios institucionales, en la lucha por una Justicia independiente de los otros poderes y del poder económico, que respete la vida, los derechos y los intereses de los más débiles y de la inmensa mayoría del pueblo. Luego de las exposiciones se abrirá el diálogo con el público.



El Cierre de la Jornada estará a cargo de Cristina Caamaño; Presidenta de Justicia Legitima Nacional, ex Fiscal Federal y Ex Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.



La invitación a participar es abierta a toda la sociedad y a los diversos actores del Poder Judicial, que expresen su preocupación por la crisis y el descredito de la Justicia y a la vez estén dispuestos a pensar y debatir en propuestas de cambios estructurales.



La Jornada será transmitida en vivo por la página de facebook de Justicia Legítima Nordeste.



Paneles y disertantes



9:00 hs: “Violencia Institucional y Política”

• Erika Maura: mamá de Kevin Candia, víctima de gatillo fácil

• Rosa Urbina: mamá de Diego Rodríguez, uno de los 8 Obreros, víctimas del derrumbe ocurrido 2012

• Alejandra Mumbach: Comité Nacional de Prevención de la Tortura

• Miguel Arias: Diputado Provincial, Víctima de Violencia Política



10:15 hs: “Justicia y Patriarcado”

• María Bar: Licenciada en Trabajo Social

• Leticia Beltrán: Licenciada en comunicación social

° Nora Maciel: Defensora Oficial

• Sofía Domínguez: Abogada



11:30: “Lawfare”

• Pablo Vassel: ex Secretario de DD HH de Corrientes

• Ana Almirón: ex Senadora Nacional

• Juan González: Secretario General de la CTA de los Trabajadores

• Sonia López: ex Diputada Provincial

• Cristina Caamaño: Presidenta de Justicia Legítima Nacional