Detuvieron a la pareja que había adoptado y luego abandonó a dos niños africanos

Miércoles, 02 de noviembre de 2022

Una pareja que abandonó en 2020 a dos hermanos que habían adoptado el año anterior en África fue detenida en la localidad neuquina de San Martín de los Andes por agentes de la Policía Federal, luego de permanecer prófugos por infracción a la Ley de Migraciones, entre otros delitos.

Por orden de la Justicia Federal, los efectivos policiales realizaron pesquisas durante varios días con el fin de establecer la identidad y el paradero del hombre y de la mujer, y de esa manera determinaron que los implicados se encontraban en una vivienda ubicada en un barrio privado de las afueras de San Martín de los Andes, según se informó oficialmente.



"Durante el operativo, realizado junto a personal de la Dirección General de Migraciones, fueron detenidos un hombre de 45 años y una mujer de 44, ambos argentinos", indicó la Policía Federal mediante un comunicado de prensa, donde precisó que también se secuestró documentación relacionada a la causa.



En el marco de la causa donde se investiga si el proceso de traslado de los niños fue legal, los policías secuestraron, entre otras cosas, certificados de adopción de la República de Guinea-Bissau, pasajes de avión, fotografías de los menores, certificaciones y presentaciones judiciales.



La orden fue dispuesta por la jueza federal de Zapata Silvina Domínguez, quien recibió un exhorto desde el juzgado federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia sobre el aeropuerto internacional de Ezeiza por donde ingresaron los hermanos junto a la pareja detenida.



El caso comenzó en 2019 cuando el matrimonio compuesto por Eduardo Rucci y Natacha Perrig realizó un viaje al continente africano y, una vez en la República de Guinea–Bissau, adoptó a dos niños de 6 años y los trajo a la Argentina.



Sin embargo, el 17 de noviembre del año siguiente, el hombre abandonó a los hermanos en la comisaría de la Mujer de Bahía Blanca y luego se mudó con su mujer e hija biológica a San Martín de los Andes, donde fueron finalmente detenidos en el operativo que concluyó anoche.



Según la denuncia que en 2020 la Comisaría de la Mujer realizó ante la Justicia, el hombre había llegado a la dependencia policial "sujetando a los menores de ambos brazos, sin ningún miramiento, donde informó que era su deseo de entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar".



Ahora los niños tienen 8 años y desde el año pasado están junto a una familia de Bahía Blanca “en proceso de adopción", dijeron a Télam fuentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia.



Tras la denuncia radicada por integrantes de la Comisaría de la Mujer la causa fue investigada por la justicia bonaerense, que luego derivó una parte al fuero Federal.



El año pasado el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 Marcelo Romero Jardín solicitó a la Justicia de Garantías la declaración de incompetencia por considerar que se trató de una infracción a la ley de Migraciones.



Fue entonces que la jueza de Garantías Natalia Giombi declaró la incompetencia parcial y resolvió que en lo que compete a la ley de Migraciones se continúe ante la Justicia Federal como lo había pedido el fiscal.



Además, la magistrada consideró que el fiscal provincial deberá continuar con "la investigación sobre un presunto abandono de persona" y ordenó "reserva de las actuaciones vinculadas a los menores".



Acerca de la disputa en torno a la competencia judicial, se indicó a Télam que el representante del Ministerio Público Fiscal provincial había pedido a la Justicia de Garantías que intervenga en el caso el Juzgado Federal con competencia en Ezeiza, donde está el aeropuerto internacional, con el argumento de que se trató de una infracción al artículo 117 de la Ley de Migraciones.





"No es válida la adopción en la Argentina" ya que la sentencia de Guinea Bissau no es válida en este país.



En el marco de la investigación, el fiscal Romero Jardín había recibido un informe de la Cancillería que determinó que "no se hicieron los trámites de adopción por vía consular".



"Ingresaron solo con la sentencia de adopción del país de origen (Guinea Bissau), pero no hicieron el trámite que debieran hacer, que es pasar por un Consulado para darle legitimidad en la Argentina y continuar el trámite en un Juzgado de Familia", expresaron las fuentes.



En ese contexto, indicaron que "no es válida la adopción en la Argentina" ya que la sentencia de Guinea Bissau "no es válida acá, no es legítima", por lo que los dejaron ingresar "por una cuestión humanitaria para que no queden en el aeropuerto".



Al entrar a la Argentina los hermanos figuraban con un nombre nuevo, diferente al que tenían en el país de origen, sin haber "legitimado esa adopción en la Argentina", agregaron.



Fuentes de la Fiscalía de Romero Jardín indicaron a Télam que "en el marco del expediente se pidieron copias de lo actuado por la Justicia Federal” y dijeron que “se está tratando de determinar si existió o no un presunto abandono de persona".