Tensión en Brasil: bolsonaristas exigen la intervención del Ejército

Miércoles, 02 de noviembre de 2022

Miles de bolsonaristas se congregaron este miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades de Brasil para pedir una intervención militar frente al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas.





Las protestas se dieron al día siguiente de que el presidente saliente, Jair Bolsonaro, autorizara la transición con el equipo de Lula, sin mencionar no obstante la derrota ni felicitar a su adversario. Los seguidores del ultraderechista estaban concentrados ante el comando militar del sudeste, en la ciudad de Sao Paulo.



Al grito de "Yo autorizo" e "¡Intervención federal ya!" pedían la actuación de las fuerzas armadas contra la derrota de su líder en la segunda vuelta del domingo. Bolsonaro logró el 49,1 por ciento de los votos, frente a 50,9 por ciento de Lula.



"No reconocemos el resultado de la elección porque sabemos que fue fraudulento", dijo Rodrigo Mata, de 41 años. Este comerciante defendió una intervención "para que el país no se vuelva comunista".



Las protestas se registraban también en la capital, Brasilia, con miles de manifestantes frente al cuartel general. "¡Resistencia civil!", gritaban los bolsonaristas.



En el centro de Rio de Janeiro, una marea verde y amarilla cantaba bajo la lluvia "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión". Celebraban también que el juez de la corta suprema Alexandre de Moraes, al frente de varias investigaciones contra Bolsonaro, había sido detenido, una información falsa que circulaba por las redes.