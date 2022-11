Netanyahu con ventaja, cerca de la mayoría legislativa en Israel

Martes, 01 de noviembre de 2022

En el quinto comicio legislativo en poco más de 3 años, el histórico líder conservador Benjamin Netanyahu juntos a sus aliados podría obtener la mayoría absoluta.





El ex primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y sus aliados religiosos y de ultraderecha se impusieron en las elecciones legislativas de este martes, pero aun no está garantizado que consigan una mayoría para formar gobierno, según encuestas a boca de urna sobre las quintas elecciones desde 2019.



De acuerdo con esos sondeos, el Likud de Netanyahu obtuvo entre 30 y 31 escaños, de los 120 que cuenta la Kneset (Parlamento), informó AFP



Con el aporte de sus aliados -el partido de extrema derecha Sionismo Religioso y dos formaciones judías ultraortodoxas- podría lograr una mayoría absoluta de 61 o 62 escaños.



Estas proyecciones pueden sin embargo modificarse a medida que avanza el escrutinio oficial y alterar drásticamente el resultado final, como ya sucedió en otras ocasiones en Israel.



El partido Yesh Atid, del jefe de gobierno saliente Yair Lapid, obtuvo de 22 a 24 escaños, siempre de acuerdo con los sondeos a boca de urna.



Pero la ventaja de la alianza de Netanyahu sobre el bloque de partidos que apoyan a Lapid es muy corta.



En el sistema proporcional de Israel, las listas electorales deben obtener al menos el 3,25% de los votos para acceder al Parlamento con un mínimo de cuatro escaños.



Por debajo de este umbral, los partidos se quedan sin representación.



Lapid primer ministro desde julio quiere mantener el rumbo de los ltimos meses con su coalicin Foto AFP

Lapid, primer ministro desde julio, quiere mantener el rumbo de los últimos meses con su coalición / Foto: AFP



La división de los partidos árabes los pone en riesgo de no alcanzar ese mínimo y favorecer así la victoria de Netanyahu, el premier más longevo de la historia del país (1996-1999 y 2009-2021) y sus aliados.



En 2020, los partidos árabes israelíes consiguieron un resultado récord de 15 escaños tras una campaña dinámica bajo una sola lista. Pero esta vez se presentan dispersos en tres candidaturas: Raam (islamista moderado), Hadash-Taal (laico) y Balad (nacionalista).



Según los sondeos a boca de urna, los partidos Raam y Hadash-Taal superarían el umbral del 3,25%, mientras que la formación Balad se acercaría. Si lo alcanza, restaría escaños al "bloque de derechas" de Netanyahu, lo que complicaría que pueda formar un gobierno.



Con 6,8 millones de electores inscriptos, los israelíes acudieron a votar masivamente en las quintas elecciones legislativas celebradas en el país en menos de cuatro años, con un Netanyahu determinado a volver al poder, pese a ser juzgado por corrupción.