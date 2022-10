Cuando abre el nuevo concurso y como anotarse al Plan Procrear II

Viernes, 28 de octubre de 2022

El programa busca que los ganadores puedan acceder a su casa propia. Conoce cómo acceder y dónde estarán ubicadas.





Los Desarrollos Urbanísticos edificados a través de Procrear II cuentan con vías de acceso, además de tener cercanía con centros educativos, recreativos y de salud, e infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.





Procrear II: cuáles son los requisitos

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

No tener bienes inmuebles registrados ni como propietarios ni como co-propietarios.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.



Cómo inscribirse a Procrear II

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo a través de la web del Ministerio.



El Ministerio de Desarrollo Social permite que los beneficiarios puedan elegir la casa que desean.

¿Dónde estarán las viviendas?



Buenos Aires: Bahía Blanca. Canning. Carmen de Patagones. Merlo.San Antonio de Areco. San Martín. San Miguel.

San Nicolás.



Chaco: Roque Sáenz Peña.



Córdoba: Alejandro Roca. Barrio Liceo. San Francisco.



Corrientes: Corrientes.



Entre Ríos: Paraná.



Mendoza: La Dormida.Maipú. Malargüe. Mendoza Capital. San Martín. San Rafael.



Misiones: Posadas.



Neuquén: Zapala.



Salta: Tartagal.



Santa Cruz: Río Gallegos.



Santa Fe: Estación Cambios. Rafaela. General Lagos.