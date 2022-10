A medio siglo de la primera victoria en el TC de Juan María Traverso

Viernes, 28 de octubre de 2022

El 29 de octubre de 1972, un "Flaco" tímido y de 21 años ingresó en la historia grande del Turismo Carretera con su Torino. "Mi padre fue el peor enemigo que tuve para poder correr", confesó el piloto años después.

El 29 de octubre de 1972, el "Flaco" Juan María Traverso, con su típica figura huesuda y estilizada pero con la timidez de un pibe de 21 años, ingresó en la historia grande del Turismo Carretera, al ganar su primera carrera con un Torino en la Vuelta de 25 de Mayo, donde batió a equipos oficiales y a las grandes figuras de la época.



Ese muchacho ramallense de pura cepa, con el desparpajo y audacia que sus ímpetus juveniles le brindaban, tomó la decisión de adquirle un Torino de TC a su amigo y vecino Mauricio García, expiloto de TC, cuando cuando tenía edad para el servicio militar.



El mayor obstáculo que debió sortear Juan María Traverso, nacido el 29 de diciembre de 1950 en Ramallo, provincia de Buenos Aires, fue la autorización de su padre Juan Cruz, que se oponía a su incursión en el automovilismo.



Pero el "Flaco" tuvo la complicidad del progenitor de Marito García, don Manolo, para que don Juan Cruz diera su autorización a regañadientes.



"Mi padre fue el peor enemigo que tuve para poder correr porque encima tenía guita y a todos los que me ayudaban para competir les decía: 'te saco como proveedor (de su empresa)'. De esa forma me puso en contra a todos los que tenían plata en Ramallo, pero después no tuvo más remedio que aceptarlo", confesó Traverso años atrás.



El 31 de octubre de 1971, en la Vuelta de Pergamino, apareció en el Parque Cerrado, un Torino rojo arriba de un trailer, con la inscripción "Ramallo" en el parabrisas, como lo hacían la mayoría de los pilotos para dejar en claro su procedencia, en una categoría tan federal.



Con un buzo pelado de "publicidades", una osada y prudente melena caracteristica en un pibe de 20 años, se presentó el "Flaco" y no le fue tan mal, ya que terminó quinto en la primera serie.



Un desperfecto mecánico provocó que su carrera debut terminase en abandono pero la revista El Gráfico catalogó su actuación como "muy buena". Ese día el ganador fue el sanjuanino Eduardo Copello, también con Torino.



Quedaban tres carreras para la finalización del campeonato y Traverso las terminó todas, ya que fue 14° en la Vuelta de Bragado, 13° en Neuquén y fue otra vez 13° en el Gran Premio de la Montaña, año que se consagró campeón su vecino de Arrecifes, Rubén Luis Di Palma, al vencer al balcarceño Juan Manuel Bordeu.



Tras su debut, el primer mojón en su rica trayactoria en el Turismo Carretera lo fijó el 29 de octubre de 1972, al ganar su primera competencia en TC en la Vuelta de 25 de Mayo, con el mismo Torino que hacía poquito le había terminado de pagar a su coterráneo Marito García.



En esa competencia histórica, el bonaerense Miguel Deguidi, con su potente Dodge, se encaminaba a la victoria, seguido muy de cerca por Traverso, pero el expiloto de TC y Fórmula 2 abandonó y emergió la figura del Torino del ramallense.