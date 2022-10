División en el gobierno de Bolsonaro por acusaciones contra la justicia electoral

Viernes, 28 de octubre de 2022

Un integrante del equipo de campaña del actual presidente brasileño se arrepintió de haber generado dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y el área judicial que habrá de controlarlo.

El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro apareció hoy dividido frente al cuestionamiento hacia la justicia electoral sobre desigualdad en la campaña electoral, al punto que el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, miembro de la campaña a la reelección, dijo estar "arrepentido" de haber llevado denuncias sobre supuestos perjuicios en la divulgación de propaganda en radios.



En diálogo con periodistas, Faria dijo que la falla de distribuir propagandas en radios "fue del partido y no del tribunal electoral" y descartó estar de acuerdo con los que interpretaron que esto podía configurar "fraude".



Tras la denuncia al Tribunal Superior Electoral , el arrepentimiento



"Me arrepentí profundamente de haber participado de aquella conferencia de prensa. Si yo hubiera sabido que la crisis iba a escalar, no habría entrado en el asunto", dijo Faria, que es miembro del Partido Progresista (PP), uno de los partidos del bloque parlamentario oficialista llamado Centrao.



De esta manera, Faria se pronunció como una suerte de ala moderada del bolsonarismo frente a posibles denuncias de fraude en la elección, frente a la declaración del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, que sostuvo que este caso merecía la "postergación" del balotaje del domingo.



Es la primera vez que el bolsonarismo se muestra dividido y ocurre a dos días de la elección más importante de la democracia brasileña.



La declaración del ministro de Comunicaciones parece ser un cambio de actitud de parte del oficialismo frente al Tribunal Superior Electoral



El lunes, Faria encabezó una conferencia de prensa para denunciar al Tribunal Superior Electoral por supuestamente beneficiar con propaganda de radios al candidato opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, una acusación que fue rechazada.



Incluso el presidente del tribunal, el juez Alexandre de Moraes, abrió una investigación contra el bolsonarismo por intentar crear confusión en la última semana.



Eduardo Bolsonaro había sugerido la postergación del balotaje e impugnado anticipadamente los resultados. Fabio Faria se distanció de ese discurso.



La justicia electoral informó que los partidos y no la corte son los responsables por enviar los spots a las radios y de fiscalizar su reproducción en el horario electoral obligatorio.



Bolsonaro trató el tema con los jefes de las tres fuerzas armadas y luego dio un pronunciamiento diciendo que iba a apelar pero siempre dentro de la Constitución.



O Estado de Sao Paulo destacó que el ala de la política tradicional dentro del gobierno no acompañó la denuncia realizada por el sector más radicalizado del oficialismo.