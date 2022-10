Qatar finalmete no pedirá una prueba de Covid-19 para ingresar al mundial Miércoles, 26 de octubre de 2022 El Ministerio de Salud qatarí anunció que finalmente no exigirá un resultado negativo en las pruebas de Covid-19 para ingresar al país durante el Mundial de Qatar 2022 que comenzará el 20 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, los turistas no deberán someterse a una prueba PCR o de antígenos antes de viajar a Qatar. El cartera sanitaria anunció estas medidas ya que el número de casos de coronavirus sigue en baja, según el comunicado publicado en la página oficial.



Sin embargo, las autoridades sanitarias enfatizaron en la necesidad de que se mantengan las medidas de precaución para "reducir el riesgo de infección". Hasta hoy, el estado de Qatar exigía un resultado negativo en los mencionados test de Covid realizado 48 o 24 horas antes de iniciado el viaje.



Además, tampoco será necesario utilizar la aplicación de salud EHTERAZ durante la estadía, salvo si se necesita ingresar a un establecimiento de salud.