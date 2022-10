Riquelme: Macri "no hubiese llegado donde llegó" de no ser por el Boca de Bianchi Miércoles, 26 de octubre de 2022 Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, respondió a las críticas que le había hecho Mauricio Macri sobre su época de jugador y aseguró que el expresidente del club y de la Argentina no hubiese llegado tan lejos en la política. Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, respondió a las críticas que le había hecho Mauricio Macri sobre su época de jugador y aseguró que el expresidente del club y de la Argentina no hubiese llegado tan lejos en la política de no ser por el equipo "xeneixe" que conducía Carlos Bianchi.



"Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó", consideró Riquelme en referencia a que el empresario que presidió Boca entre 1995 y 2007 y que alcanzó la presidencia de la Nación en 2015.



Macri, entre otras cosas, había comentado que Riquelme era "desafiante y reacio" a obedecer las órdenes del entonces entrenador Bianchi en los entrenamientos, y deslizó que Román "le armó el equipo a Bianchi" en la previa a la final de la Copa Libertadores de 2000 contra Palmeiras de Brasil.



En diálogo con radio La Red, Riquelme contestó. "Bueno, primero, no escuché lo que dijo Macri. Pero en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club".



"Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", destacó el ídolo "xeneize" sobre el Virrey, que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club.



Riquelme resaltó: "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros... A mí me quieren por Bianchi. Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó".