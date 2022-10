Entrega de equipamiento escolar y netbooks a tres escuelas de Itá Ibaté

Martes, 25 de octubre de 2022

La ministra de Educación Práxedes López encabezó esta mañana el acto de entrega de equipamiento escolar y netbooks del programa Incluir Futuro, a estudiantes de escuelas de nivel secundario de la localidad de Itá Ibaté (General Paz).

La actividad se realizó en el Colegio Secundario Julia Joaquina López de Pérez.



Las instituciones que recibieron los equipos durante el acto de esta mañana fueron la Escuela Agrotécnica Arerunguá, el Colegio Secundario Julia López de Pérez y la extensión áulica que funciona en la Escuela N° 804.



“Todo se consigue con esfuerzo, con estudio y con dedicación”, fue uno de los mensajes que dejó la ministra Práxedes López a los alumnos y docentes de Itá Ibaté para luego subrayar que el gobernador Gustavo Valdés siempre acompaña estos actos, pero que esta vez por cuestiones de agenda al encontrarse en el exterior, no fue posible su presencia.



La ministra contó además que durante el fin de semana pasado participó de una jornada sobre tecnologías exponenciales organizada por la Fundación Bunge y Born. “La verdad es que me lleve una satisfacción porque realmente estamos trabajando en el camino deseado”, aseguró y se refirió entre otras cosas a la producción correntina de videos educativos con contenidos de primer año, de segundo y de tercero (en elaboración).



“Estos videos permiten que desde cualquier lugar con internet, ustedes puedan tomar el contenido y los recursos didácticos de la plataforma CorrientesPlay y EducaPlay”, acotó la ministra y remarcó los mismos son elaborados desde la geografía, la historia y la cultura de Corrientes.



Por otra parte, hizo hincapié en la importancia del trabajo en equipo para aumentar los índices de retención escolar. “Debemos garantizar que los alumnos finalicen la escuela primaria y la escuela secundaria. No podemos permitir que los estudiantes dejen la escuela y ahí tenemos que estar todos juntos”, sostuvo al respecto,



A su turno, el intendente de la localidad anfitriona, Secundino Manuel Portela, consideró que este momento es fundamental y agradeció a la ministra y su gabinete



por “este aporte necesario para que podamos seguir progresando”.



Y dirigiéndose a los estudiantes les pidió que “cuiden esta herramienta y denles el uso al máximo porque el conocimiento que van a adquirir va a ser la base para el futuro”.



Por su parte, el director de Sistemas, Carlos Encina, explicó de qué se trata el programa Incluir Futuro. “Es un programa que lo ideó y lo está ejecutando a través del Ministerio de Educación, el gobernador Gustavo Valdés. Él pensó que era indispensable que los chicos inicien su nivel secundario con un equipamiento de última tecnología que les pueda ayudar en su trayectoria educativa”, comentó.



Encina detalló que es un equipo muy ágil y es una netbook pero además una Tablet. “Tiene mucha memoria y se va a distribuir en todos los colegios secundarios de la provincia. Es un equipo que los tiene que acompañar durante toda su trayectoria educativa”, especificó.



El acto contó además, con la presencia del subsecretario de Infraestructura Escolar Emilio Breard, el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, la subsecretaria de Contenidos Audiovisuales Paula Buontempo, el director General de Educación Secundaria Sergio Gutiérrez, la directora de Nivel Superior Graciela Yaya, la presidenta del Consejo General de Educación Silvina Rollet y rectores de los colegios de la zona.