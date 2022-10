La Copa del Mundo llegó a la Argentina: seis campeones volvieron a levantarla

Martes, 25 de octubre de 2022

Desde este miércoles, el trofeo estará en exhibición para el público en el predio de La Rural. Tarantini, Larrosa, Bertoni, Giusti, Batista y Tapia, los "privilegiados" que pudieron alzarla.



La Copa del Mundo original que estará en juego en Qatar llegó este martes a la Argentina en el marco de la gira que organiza la FIFA y seis de los campeones nacionales, tres de 1978 y otros tantos de México 86, volvieron a levantarla.



El trofeo original fue presentado en un evento que se llevó a cabo en el Coliseo de Futsal del predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza.



Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Daniel Bertoni, tres representantes de la conquista de 1978, y Ricardo Giusti, Sergio Batista y Carlos Tapia, ganadores en México 1986, fueron los seis privilegiados que pudieron alzar la Copa del Mundo que estará en juego a partir del 20 de noviembre en Qatar.



Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la conducción del exarquero Sergio Goycochea, finalista en Italia 1990, los seis campeones del Mundo con la "Albiceleste" exhibieron el imponente trofeo ante los invitados durante unos minutos.



A partir del miércoles, la Copa del Mundo estará en exhibición para el público en el predio de La Rural, hasta el jueves 27 desde las 9 hasta las 20 hs.



"Este es un país que ama y respira fútbol. Gracias a los campeones del mundo, porque sin ellos no tendríamos estas dos estrellas. Llevaron al fútbol argentino a lo más alto y nos dieron la posibilidad de sentirnos campeones", destacó "Chiqui" Tapia en el inicio de su discurso ante la mirada de los seis exfutbolistas que estuvieron en representación de los 43 que integraron ambos planteles.



"Estamos en la víspera de un torneo que todos soñamos. Hay que seguir con los pies sobre la tierra y con este proyecto ambicioso, en el que se consolidaron todas las selecciones. Ese es el Mundial que vamos a ganar desde la AFA", agregó el titular de la casa madre del fútbol argentino.



"Ojalá, a fin de año, podamos quedar en la historia y tener esta copa tan significativa en nuestro país", completó "Chiqui".



Luego, Goycochea, en medio de bromas por lo "cerca" que estuvo de alzar la Copa en Italia 1990, invitó a los seis campeones del Mundo que fueron recibidos con los aplausos de todos los presentes.



Cada uno expresó su emoción por volver a tener cerca a la Copa del Mundo y recordaron su experiencia luego de conquistar el trofeo más importante del fútbol.



El "Checho" Batista fue el primero que habló y rememoró, entre risas, el poco tiempo que tuvo en sus manos el trofeo ya que Diego Maradona "no se lo dio a nadie".



"Diego no se la daba nadie. Solo un minuto la tuvimos y en el avión la tenía abrazada y no te la daba. Ahora la vamos a tener más tiempo me parece", bromeó el exvolante del equipo campeón de Carlos Salvador Bilardo.