Ahora 30: habrá sanciones si no respetan los precios sugeridos por los fabricantes Martes, 25 de octubre de 2022 El titular de la Secretaría de Comercio, Matías Tombolini, dijo que los valores se mantendrán hasta fines de diciembre. El programa ofrece celulares, televisores, equipos de aire acondicionado, heladeras y lavarropas. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, detalló que los precios de venta de los productos incluidos en Ahora 30 no podrán estar por encima del valor sugerido por el fabricante y advirtió que "cualquier comportamiento en toma de ventaja tiene sanciones", al tiempo que subrayó que el programa mantendrá los valores hasta fines de diciembre.



"Lo que puede pasar es que aquellas empresas que tengan stock pre existente avancen con ofertas, porque este es un mercado muy competitivo; lo que no pueden es ir por arriba del precio de venta pública sugerida por el fabricante", señaló Tombolini a la radio Urbana Play.



Aseguró también que el acuerdo del programa se hizo "mirando los precios vigentes al momento de la firma de los convenios", y advirtió que "cualquier comportamiento en toma de ventaja tiene sanciones".



Foto: Pepe Mateos



"Ahora 30 tiene una característica bastante novedosa que vincula por un lado un acuerdo de precios y por otro una forma de financiamiento", destacó el funcionario.



Agregó que "el acuerdo de precios mantiene hasta fines de diciembre los precios sin modificaciones, con precios tope sobre 271 productos donde participan tanto fabricantes de Tierra del Fuego de celulares, televisores y aires acondicionados y los de línea blanca con heladeras y lavarropas".



Acerca de la tasa establecida, señaló que "los bancos son quienes ponen a disposición una tasa que está por debajo de Ahora 12, a 48%", lo que implica que estas entidades "hagan un esfuerzo y resignen rentabilidad".



Los precios se mantendrán hasta fines de diciembre.



Por otra parte, se refirió al programa Precios Justos en el que trabaja la Secretaría y afirmó que "lo que busca es intentar que el precio que hay en góndola hoy sea el mismo que mañana y la semana que viene".



En ese sentido, destacó que "es un trabajo conjunto con las empresas de consumo masivo y los supermercados", y dijo que apunta a "que la información disponible para la toma de decisión del consumidor sea clara y evite los aumentos".



"Los dólares financieros hace ya más de 20 días que están realmente muy tranquilos. Hemos fortalecido las reservas, no alcanzan pero se fortalecieron. Ahora el paso que sigue es trabajar las expectativas de inflación", concluyó Tombolini.