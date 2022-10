Red de Cáncer de Mama, una estrategia que garantiza la accesibilidad a la salud pública

Lunes, 24 de octubre de 2022

Mediante esa metodología de trabajo, se detecta, diagnostica y trata a las pacientes. Hay nodos distribuidos en toda la provincia para tal fin y 15 mamógrafos. El seguimiento es continuo y efectivo.



El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, cuenta desde 2018 con la Red de Cáncer de Mama, una estrategia que garantiza la accesibilidad de las mujeres a atención especializada y efectiva.



“Por una política de atención en red creada por el ministro Ricardo Cardozo, Corrientes cuenta con una Red de Cáncer de Mama, a través de la cual se garantiza la detección, tratamiento oportuno y seguimiento de la enfermedad”, dijo la coordinadora de la Red Provincial de Cáncer de Mama, Karina Maidana.



Detalló que “con la conformación de esta red hemos logrado mejorar la accesibilidad a los servicios que tiene relación con la prevención y el tratamiento del Cáncer de Mama para las mujeres correntinas. Se agilizaron los turnos para diagnósticos oportunos y también es clave el seguimiento que estamos haciendo de las pacientes diagnosticadas”.



El cáncer de mama se presenta como anormalidades del tejido mamario, algunas de causa heredofamiliar; que conduce a la degeneración las células del tejido mamario.



Es conveniente realizarse una mamografía si algún familiar tuvo Cáncer de Mama, de Ovario o de Endometrio o en el caso de detectarse alguna alteración mamaria que el médico considere. Sin factores de riesgo, lo indicado es iniciar los controles mamográficos a los 50 años y repetirlos según indicación del médico.



Las mamografías se realizan en la Capital: Hospital J. R. Vidal, Ángela I. de Llano, Geriátrico Juana F. Cabral, Instituto de Cardiología de Corrientes y ALCEC. Y en el interior: en los hospitales de Empedrado, Goya, Sauce, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Paso de los Libres, Ituzaingó y Saladas y se están instalando en Bella Vista, San Roque, Esquina, Mercedes y en el hospital escuela Gral. José Francisco de San Martín.



La funcionaria explicó cómo funciona la red. Así, en principio, se refirió al sistema de Navegación Sitam (Sistema de Tamizaje). “Nosotros trabajamos en concordancia con el Instituto Nacional del Cáncer, así como lo hacen otras provincias. En este marco, existe un programa que llama Sitam Módulo Mama y dentro de ese tamizaje lo que tenemos es un registro estadístico de todas las pacientes. En todos los nodos de la provincia se va cargando esa información, más acá en la capital”.



“Sitam también tiene un sistema de navegación. Por ese sistema nos aseguramos que las pacientes que están en alerta diagnóstica, es decir que están a punto de realizarse la biopsia y aquellas que ya se realizaron y tienen el diagnóstico y están en alerta terapéutica o aquellas que ya están en tratamiento, tienen asegurado los turnos y la atención. Con esto se cumple un objetivo de la Red que es realizar la atención continua de las pacientes con diagnóstico de cáncer”, amplió y agregó: “Este sistema de navegación es solo para esas pacientes. Por eso es que las mujeres que están sanas que se hacen los controles, nosotros no lo tenemos como urgencia para realizarse mamografías, sino que son prioridad las que están por seguimiento”



Maidana remarcó: “Este sistema ha hecho que la mujer tenga cuidado continuo durante la enfermedad y de esa manera se mejoró la accesibilidad al sistema de salud. De junio de 2021 a junio de 2022 se realizaron 4.767 mamografías en toda la provincia”.



Dijo que Corrientes “cuenta actualmente con 15 mamógrafos distribuidos estratégicamente de acuerdo a la población femenina objetivo para el programa de tamizaje”.



Detalló que “de las mujeres evaluadas accedieron a atención especializada 561, ya que no todas fueron positivas a diagnóstico de cáncer y, de esas 561, 76 accedieron a biopsias y 54 fueron positivas a diagnóstico de cáncer. La efectividad de cobertura de tratamiento de junio a junio fue del 70%”.



Remarcó que “la red realiza seguimiento por navegación desde el 2019. Hasta junio de 2022 se encontraban en seguimiento efectivo 125 pacientes con diagnóstico de Cáncer de Mama. Esto demuestra que la red ha mejorado la accesibilidad a la atención de las mujeres en relación a este problema de salud, liderando y coordinando acciones entre los equipos interdisciplinarios que se encuentran bajo la esfera del Ministerio de Salud Pública”.



Las redes de especialidades de la Provincia están a cargo de la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Alicia Pereira.



TESTIMONIOS



Una vecina del barrio Esperanza de la capital que accedió al sistema mediante la Red, fue diagnostica y tratada, dijo: “El servicio me parece excelente. Yo acudí y me solucionaron mi problema. Me ayudaron un montón porque para ir por los hospitales cuesta a veces”.



En tanto, Lorena Lourdes Ríos, de Gobernador Virasoro, contó su experiencia. “Estoy muy conforme con la Red de Cáncer de Mama, me han dado los turnos. Muy buena atención. En una semana me dieron todos los estudios para hacerme y la atención fue muy amable. Estoy en tratamiento ya con la cuarta quimioterapia en el hospital Vidal. Muy buenos doctores, muy profesional. No tengo palabras para agradecer tanto de la atención de la Red como de los médicos del hospital Vidal”, dijo.



Así, Patricia Arce de la capital, contó: “Tengo 55 años. Agradezco a las chicas de la Red y especialmente a una chica que conocí que me ayudó bastante. Ella trabaja en la Red de Cáncer de Mama y me ayudó con los turnos porque en ese momento estábamos en pandemia. Me aconsejó, me apoyó en los momentos difíciles. Ella se llama María”.



“Es excelente el trabajo, mediante la red me hice todos los estudios” agregó e instó a las mujeres: “Acérquense a la Red que las chicas son excelentes asesoras. Muchísimas gracias y sigan luchando por esta enfermedad”.



Por último, Gladys Benítez de la capital, dijo: “Soy paciente oncológica. Me hice una operación de cáncer de mama hace 3 años. Tuve como un ángel de la guardia y es una chica que me ayudó (Lourdes), me sacaba los turnos que me costaban y ella siempre me conseguía. Me hicieron todos los estudios”.