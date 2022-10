Investigarán una falsa largasa en la Fiesta Nacional del Surubí y no descartan sanciones a pescadores Viernes, 21 de octubre de 2022 El presidente de la COMUPE consideró que se debe priorizar la seguridad de las personas. Informó que en esta edición de la Fiesta la Largada se anticipó casi 16 minutos Pedro Sá confirmó que está en marcha un trámite administrativo para delimitar responsabilidades y eventualmente sancionar a pescadores que hayan violado el reglamento sobre horario de largada de lanchas en la Fiesta Nacional del Surubí.



Pedro Sá dijo que “lo que tiene que quedar en claro es que esto no es una situación ni novedosa ni distinta a algo que pudo haber ocurrido antes. Lo que sí llama la atención tiene que ver con el profesionalismo y la firmeza con la que se está tratando algo que siempre estuvo redactado y claro en el reglamento y que por mal uso o mala costumbre nunca se le dio esta claridad y a la vez respeto a las partes. Y no solo respeto a la Fiesta y su gente, sino también respetar los derechos de la otra parte que está involucrada y que puede presentar elementos con los cuales se puede determinar si puede defenderse o no. Para ser claros con esto. Uno va a escuchar que dicen “pero si siempre se largó antes y nunca pasó nada”. Que se pudo haber largado antes pudo haber ocurrido 2 minutos, 5 minutos, ha ocurrido que se ha largado 15 minutos antes. Pero lo largó la organización, cuando la organización decide, por seguridad, por alguna cuestión, a largar... Eso está previsto porque la organización tiene esa potestad. Nunca un concursante va a tener la potestad de decidir el horario de largada. Y tengamos en cuenta que la ansiedad y el acelere que uno puede tener y las ganas no puede ir nunca en detrimento de la calidad y la seguridad que el evento brinda al participante”.



PROVIDENCIA DIVINA



“Solamente, imaginarse el escenario de una largada donde un guardacostas que pesa toneladas de acero naval con su proa mirando al oeste, atravesado en medio del río y las lanchas viniendo (las de la punta) a un promedio o por encima de los 120 kilómetros por hora era un escenario realmente mortal. Que no haya sucedido nada es porque nosotros seguimos creyendo que Dios, en la Fiesta del Surubí, está en la largada. Pero este deseo místico y de fe que uno puede tener, no puede ser lo que signe la suerte de la Fiesta, sino que se determina con responsabilidad y nosotros somos responsables de la seguridad, de la largada y de todo lo demás. Es más, somos responsables de todo lo que suceda desde que empieza hasta que termina la Fiesta y posterior a eso inclusive. Nosotros tenemos que ser los que determinamos cómo y cuándo se larga. En esta última edición, sucedió que la largada se anticipó casi 16 minutos. A prima facie uno podía más o menos, por comentarios, un fiscal, un supervisor, decía “sí salieron de tal lugar” o “más o menos se cree que fue tal”. Así comenzó. Nosotros, en el momento, en la Largada, nuestra prioridad es la continuidad del concurso, la transparencia de la fiscalización y el regreso a tierra de todos los participantes. No los elementos personales, ni lo material, las personas. Por eso, embarcaciones dañadas o hundidas, quedan hundidas hasta que Prefectura haga la investigación del caso, las actas que corresponden y después los particulares puedan ir al rescate de sus lanchas. En eso, la COMUPE no tiene ninguna relación. Terminado el concurso, nosotros hicimos una solicitud, la semana siguiente, por escrito al Ejecutivo Municipal y se pidió que se investigue, se determine si la Largada anticipada tendría que ver con algún hecho que vaya en contra de lo que el reglamento determina. Prefectura Naval nos informó por escrito de que la Largada se realizó antes, en contra de lo que ellos dispusieron y el Fiscal General también determinaba lo mismo. El Ejecutivo Municipal recurrió a Asesoría Letrada, ellos a través de un dictamen, entendiendo todos los elementos que había, determinan que había una falta, se debía investigar, ya está el proceso, indicó Pedro Sá.



Aclaró que “esto se inició inmediatamente después de terminada la Fiesta, como cualquier proceso legal, estamos hablando de algo que se inició hace cuatro o cinco meses. Es decir, que la celeridad de la investigación y de los que están actuando es realmente impecable”.



INVESTIGACION Y SANCION



“¡Que va a suceder?, ahora, cuando se determine a los responsables, que ya están sindicados, se va a notificar a cada uno de ellos y se les va a dar los plazos que determinará el proceso para que puedan venir a presentar elementos, si ellos tienen, para poder defenderse. Posterior a eso se les dará una sanción si corresponde o no que seguramente estará ligada con la posibilidad de volver o no a participar en alguna próxima oportunidad que se determinará en cantidad de años”, señaló el presidente de la COMUPE.



“SE JACTÓ”



“Esto es necesario porque hay miles de personas que trabajan para la organización de la Fiesta, con su esfuerzo en la Expo, en la prensa, la organización, la fiscalización, el control en tierra y en agua, hay toda una ciudad trabajando para un evento tan grande e importante, y puede transformarse todo en una tragedia por la irresponsabilidad y actitud puntual de una sola persona, que no solo le bastó en hacerlo de la manera que lo hizo sino que se jactó de ello en un audio que forma de los elementos de prueba donde literalmente nos manda a todos los goyanos, correntinos y a la fiesta (voy a usar otro término) a freír mondongo riéndose de la manera en que largó anticipadamente, no importando lo que sucediera. Claramente, no es lo mismo provocar un accidente porque te quedaste dormido, que provocar un accidente por imprudencia y además jactándose de ello”, reveló Pedro Sá en Radio Ciudad.