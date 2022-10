Las "colas del hambre" se multiplican en España por la inflación y la crisis

Viernes, 21 de octubre de 2022

Las consecuencias de la guerra en Europa y la pandemia del Covid-19 aceleraron los problemas alimentarios de los españoles y los inmigrantes latinoamericanos.

Las "colas del hambre" se disparan en el país gobernado por Pedro Sánchez y se abre una triste paradoja: pagar las cuentas o comer.



Desde que el coronavirus tomó escala global el panorama económico mundial se ha visto sacudido por el crecimiento del desempleo, la hambruna, la acentuación de la pobreza y la desigualdad.



En Argentina los comedores que recibían niños con problemas alimenticios debieron multiplicar los esfuerzos para recibir a sus padres. La crisis, incluso, le dio paso a un nuevo sujeto social: el asalariado formal que no llega a cubrir los gastos mensuales.



Sin embargo, la crisis no es sólo nacional y en Europa los problemas de este tipo se replican, aunque con sus particularidades. En España cada vez más ciudadanos hacen cola para poder alimentarse en un contexto de inflación constante y escasez energética.



Testimonios de la crisis en España



“Desde mi embarazo me quedé sin empleo, ya que me corrieron prácticamente del trabajo. Solo mi pareja está trabajando y tenemos dos menores en casa, mi bebé de 2 meses y él que tiene un menor de 10 años. Lamentablemente ahorita estamos debiendo dos meses de recibos de la luz y el gas que nos están saliendo súper altos. Los vamos pagando como podemos, un mes sí y un mes no. Estuvimos un mes que prácticamente no podíamos comprar nada; gracias a la fundación es que estamos teniendo alguna ayuda”, le dijo al medio RFI la hondureña Keila.