más de 15 bandas tocarán en un nuevo concierto rockero en Goya

Jueves, 20 de octubre de 2022

El Goya Rock se viene con todo y este fin de semana más de 15 bandas del género actuarán en vivo para un público ávido musicalmente luego de la pandemia.



El evento se desarrollará este sábado y domingo en la costanera con la presencia de 18 bandas desfilando en un escenario con juegos de luces y sonido que se armará en el playón de plaza Italia, sobre costanera local.



Una de las bandas convocadas es NortheBlues, liderada por Federico Taglioretti quien este jueves adelantó sus expectativas con subir al escenario este sábado, siendo sus integrantes una de las primeras en “sonar”.



“Siempre es bueno dar esta clase de espacios porque es algo que alivia, que descomprime, eso funciona bien dentro de este tipo de movidas que organiza y apoya el municipio, son espacios que necesita expresarse”, dijo.



NortheBlues es una banda de espíritu ecléctico, integrado por 7 músicos de disímiles edades y profesiones, sus integrantes actuaron en diferentes escenarios provinciales como el Taragüí Rock en Corrientes.



Respecto a la música que interpretan, y en la cual se reflejan, dijo que tiene especie de impronta de “gritos y quejas, pero también tiene baladas, su melodía, diciendo mucho en la rítmica y haciendo fusiones como Charly y Spinetta que nos marcaron un montón”, expresó.



La costanera local será el escenario para la presentación de las mismas, los días sábado 22 y domingo 23 de octubre. Las bandas actuarán a partir de las 17 y el público podrá acceder de manera libre y gratuita.



Taglioretti estimó que NortheBlues estará subiendo al escenario el sábado a las 18 horas “así que los esperamos a todos”, invitó.



CRONOGRAMA



SÁBADO 22: Telescopio; NortheBlues; The Shadow of the Other; Kathmandú Roots; Rafael Ferraiolo y el Salón Solar; 2 Veces No; Althar; Sin Fines de Lucro; Rocambole.



DOMINGO 23: Puede Sergio; Perkins 6; BackLine; La Murga; AmplituB; Errático; The Pueblo; Fundamental.