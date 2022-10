Activistas pintaron vidrieras de Harrods contra el petróleo Jueves, 20 de octubre de 2022 Días después del ataque a un cuadro de Van Gogh, militantes del mismo grupo ambientalista, "Just Stop Oil", vandalizaron las vidrieras de Harrods en Londres.

Activistas del grupo ambientalista "Just Stop Oil" atacaron con pintura las vidrieras de la tienda departamental Harrods en Londres, capital del Reino Unido, en rechazo a la producción de petróleo. El episodio ocurrió días después de que miembros de la misma organización vandalizaran un cuadro de Vincent Van Gogh.



El 14 de octubre pasado dos activistas de "Just Stop Oil" lanzaron pintura naranja sobre el cuadro de Van Gogh "Los girasoles" en rechazo a la política del Gobierno del Reino Unido sobre la producción de petróleo. Menos de una semana después la organización compartió en Twitter su acción contra la vidriera de Harrods sobre la calle Brompton, en el exclusivo barrio de Knightsbridge.

Aunque intervinieron unas 20 personas en el ataque a las vidrieras, la Policía Metropolitana de Londres detuvo a dos activistas por daños criminales, informó el sitio The Guardian.