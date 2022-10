"Boca accedió al pedido de Gimnasia", aclaró Pellegrino presidente del club platense

Martes, 18 de octubre de 2022

Boca Juniors accedió al pedido del equipo "Tripero", de postergar un día lo que resta del partido de la fecha 23ra, finalmente se jugará el jueves a las 15 en el estadio del Bosque platense.

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, aclaró este martes que fue Boca Juniors el que accedió al pedido de postergar un día lo que resta del partido de la fecha 23ra, que finalmente se jugará el jueves a las 15 en el estadio del Bosque platense.



El titular del "Lobo" remarcó que Boca "no saca ventaja" del cambio anunciado este lunes por la Liga Profesional, y que haber pasado el juego de los minutos pendientes para el jueves fue "de sentido común".



"Boca accedió al pedido de Gimnasia. Jugar después de 48 horas es difícil para cualquier equipo. No había motivos para jugar el partido este miércoles. El problema no fue entre clubes, era un tema de seguridad", explicó Pellegrino en declaraciones a TyC Sports.



El dirigente pidió utilizar este hecho como "precedente" y cambiar el reglamento que autoriza a los clubes a jugar con apenas dos días de descanso.



El lunes por la noche, la Liga Profesional de Fútbol había informado que "por pedido de Boca Juniors" el partido de la fecha 23 se reprogramó para el jueves 20 a las 15 cuando estaba pactado para mañana a las 17, pero ahora el propio presidente "tripero" aclaró el tema.