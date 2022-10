El consejo de Scaloni a sus dirigidos: "No vale la pena maquinarse antes del Mundial" Martes, 18 de octubre de 2022 Pese al mensaje que le baja a sus futbolistas a un mes del inicio de la Copa del Mundo, el entrenador reconoció que su preocupación por la serie de lesiones que se dieron en las últimas semanas. El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, reconoció que transita con "preocupación" la etapa previa al Mundial por las lesiones de sus dirigidos pero remarcó que "no vale la pena" que se "maquinen tanto".



"A los jugadores les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial. No tiene mucho sentido, queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien", expresó Scaloni, quien participó del lanzamiento de AFA Estudio, el canal oficial de Twitch.



"Estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones o sanciones", comentó el DT santafesino.



"Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural", insistió.



Scaloni también se refirió al cariño de los hinchas y la ilusión que tienen en la previa de una nueva Copa del Mundo.



"Queremos que siga así esta conexión con la gente, más allá de los resultados. Cuando estamos unidos, Argentina es difícil de batir", afirmó.



El próximo viernes 21, el cuerpo técnico de la "Albiceleste" deberá entregar a la FIFA la lista previa con un mínimo de 35 futbolistas y un máximo de 55.