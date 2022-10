Lucas Pusineri puso en duda su continuidad en Atlético Tucumán Martes, 18 de octubre de 2022 El DT aclaró que su contrato culmina el 23 de octubre y que explicó que "no será fácil por una cuestión lógica de las partes", ya que deberán conversar para ver si se ponen "de acuerdo" para renovar el vínculo.

El director técnico de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, puso en duda su continuidad en el club, luego del empate 1-1, como local, ante Unión de Santa Fe por la penúltima fecha del torneo 2022.



El entrenador dijo que su contrato termina el próximo 23 de octubre y adelantó que las negociaciones por la renovación "no serán fáciles", sostuvo en conferencia de prensa.



"Mi contrato termina el 23 de octubre y a partir de ahí veremos lo que se puede charlar", expresó Pusineri en conferencia de prensa y luego amplió: "Se verá las charlas que hay con la dirigencia, Poder escuchar que quieren que me quede es gratificante. Sé que no será fácil por una cuestión lógica de las partes. Charlaremos y veremos si nos podemos poner de acuerdo".



El "Decano" llegó a los 46 puntos en el torneo, fue puntero durante 11 fechas, terminó invicto en el Monumental José Fierro y todavía tiene chances de clasificar a la Copa Sudamericana.



"El equipo fue competitivo a lo largo de todo el torneo", destacó Pusineri.



En la última fecha, Atlético Tucumán visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.