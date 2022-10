A Demichelis se le caen los competidores por la sucesión de Gallardo

Martes, 18 de octubre de 2022

La voluntad de la mayoría de la dirigencia riverplatense parece acercarse acercar a Martín Demichelis, que solamente tendría que resolver con su familia la mudanza a la Argentina desde Alemania.

Martín Demichelis parece tener por estas horas la mayoría de los boletos comprados para acceder a la sucesión de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, ya que sus competidores para el cargo se van cayendo por distintas razones.



Marcelo Bielsa y Ricardo Gareca no tienen intenciones de dirigir nuevamente en la Argentina (el ´Tigre´ en principio aceptaría solamente volver a Vélez Sarsfield aunque esta semana se reunirá con la nueva dirigencia de Independiente) , mientras que Hernán Crespo (está dirigiendo en Qatar) y Eduardo Coudet (en el Celta de Vigo español), ambos de prolífico pasado en River, no cierran del todo; y Eduardo Berizzo también tiene trabajo en el seleccionado de Chile,



La mancomunión entre la voluntad de la mayoría de la dirigencia riverplatense (el manager Enzo Francescoli asumió que la elección de su responsabilidad, consensuada con la directiva) y la de Demichelis está.



El cordobés de Justiniano Posse que el 20 de diciembre cumplirá 42 años solamente tendría que resolver con su familia la mudanza a la Argentina desde Alemania, donde está dirigiendo al Bayern Múnich II en la cuarta división del fútbol germano y por ende cuenta con un cuerpo técnico armado.



Mientras esto sucede y tanto Bielsa (el preferido del vicepresidente Matías Patanián) como Gareca (el de Francescoli) parecen bajarse del podio de candidatos, en River se barajan las condiciones de la sucesión.



En principio la especialista en neurociencia, Sandra Rossi, y el cuerpo médico encabezado por Jorge Bombicino se quedarán porque son empleados del club y por ello no acompañarán a Gallardo en su próximo derrotero profesional, que entre paréntesis vuelve a sonar por Barcelona, luego de las últimas frustraciones del equipo catalán conducido por Xavi Hernández con su prácticamente segura eliminación en fase de grupos de Champions League y la derrota categórica en el clásico con Real Madrid del fin de semana..



Los que en cambio se van con el "Muñeco" son Matías Biscay, Hernán Buján, los preparadores físicos Pablo Dolce, César Zinelli y Marcelo Tulbovitz y el videoanalista Nahuel Hidalgo.



Y por contrapartida, para llegar a acompañar a Demichelis (si es que él está de acuerdo y no viene con algún asistente desde Alemania) se barajan algunos nombres más potables y veraces que otros.