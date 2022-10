Lula convocó a destruir la "máquina de mentiras" de Bolsonaro, "un ciudadano anormal"

Martes, 18 de octubre de 2022

El líder del PT, que venció al actual presidente en la primera vuelta del 2 de octubre por 48,4% a 43,3%, afirmó que para enfrentarlo en la segunda vuelta del 30 de octubre, hay que "organizar fuerzas democráticas para enfrentar el negacionismo.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para el balotaje del 30 de octubre, calificó este martes a su rival, el mandatario Jair Bolsonaro, de ser un "ciudadano anormal" que vive de las "fake news" y convocó a la militancia digital a "destruir la máquina de contar mentiras" que ha puesto en marcha la extrema derecha a nivel mundial, al citar los casos de Italia y Hungría.



"Estamos delante de un ciudadano anormal que hace de la mentira su forma de hacer política. Vi un video en el que afirma que es necesario mentir para ganar las elecciones. Sabemos que el que gana mintiendo así no logra gobernar de verdad, como debe gobernarse un país y un pueblo", afirmó Lula en un evento digital con influencers de la militancia del Partido de los Trabajadores (PT).



El líder del PT, que venció a Bolsonaro en la primera vuelta del 2 de octubre por 48,4% a 43,3%, reconoció que la oposición de centroizquierda "no puede competir en cantidad" con la maquinaria digital del bolsonarismo.



"Las elecciones dependen mucho del esfuerzo de cada uno de ustedes en los próximos doce días. Les pido que dediquen un poco más de tiempo que lo habitual para poder destruir una máquina de contar mentiras creada en 2018, que es dirigida muchas veces por robots. No podemos competir en cantidad porque este tipo gasta mucho dinero y nosotros gastamos poco para decir la verdad y la verdad vencerá", aseguró el exmetalúrgico.



En la reunión virtual participó también Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y tercera colocada en la primera vuelta, quien defendió presentar propuestas al lado de las desmentidas a las "fake news" de los bolsonaristas.



En ese sentido, Lula dijo que él no está favor de actuar con "fake news" para rebatirlos y admitió la superioridad del bolsonarismo en la red social WhatsApp.



"No podemos entrar en el nido que ellos están metidos. Debemos decir la verdad y politizar a la sociedad para que se entienda bien la diferencia entre ellos y nosotros", comentó. Y puso énfasis en destacar que las desmentidas deben ir acompañadas de información y argumentos.



"Bolsonaro hace discursos diciendo que voy a cerrar las iglesias, pero ellos saben que fui yo quien creó la ley de Libertad Religiosa, que fui presidente ocho años y nunca cerré una iglesia", sostuvo el líder del PT.



La campaña de Lula se quejó de la lentitud del Tribunal Superior Electoral para suspender propaganda oficial televisiva de Bolsonaro con mentiras sobre Lula y el PT, como por ejemplo que el crimen organizado ha convocado a votar por la oposición.



"No podemos seguir tratando de contrarrestar sus mentiras. Es necesario que, al desmentir las mentiras, transmitamos nuestro mensaje de las cosas positivas que existen y existirán en este país, parte de las propuestas que están en el programa de gobierno, parte de las cosas que ya hemos hecho. Necesitamos poner una propuesta en cada respuesta a una crítica, para que la gente sepa que sabemos qué hacer cuando ganemos las elecciones", agregó.



Lula convocó a los comunicadores barriales, regionales e influencers digitales a "organizar fuerzas democráticas para enfrentar el negacionismo, la barbarie, el fascismo que intenta implantarse en este país y en otros países del mundo, porque Bolsonaro no está solo, está vinculado a una corriente de extrema derecha en el mundo que ya gobierna Hungría, que ahora ha ganado Italia".