Anuncian aumento de sueldos para empleados municipales Martes, 18 de octubre de 2022 Se incrementa el 15 por ciento en el Básico del empleado municipal y se aumenta un 14 por ciento en el Plus que pasa de 25.000 a 28.500 pesos. Los aumentos combinados entre plus y el básico, desde diciembre a esta fecha superan a la inflación.

El intendente Mariano Hormaechea anunció mejoras salariales para empleados municipales. Lo hizo en conferencia de prensa que presidió en el Salón de Acuerdos, acompañado por el Secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani, la Subsecretaría de Economía, Ludmila Vargas, y el Director de Compras y Suministros Gonzalo Méndez Vidal del área económica.



En primer lugar, el Intendente Hormaechea comunicó las mejoras en los ingresos de los trabajadores municipales de Planta Permanente y Contratados. Haciendo la aclaración que próximamente se harán anuncios destinados a trabajadores que revisten “Por Día” y “Por Expediente”·.



El jefe comunal explicó el anuncio. Recordó que mejorar los ingresos de los trabajadores municipales fue un compromiso que hizo en su momento y que permite a los agentes paliar los efectos de la alta inflación. Y que se efectivizó durante todo este año con periódicos incrementos en los haberes de los empleados. Destacó la labor del equipo económico que encabeza el contador Antonio Pablo Giuliani y que “eso llevaba a la solidez y conocimiento del equipo en cuanto a la administración financiera del municipio”.



Seguidamente, anunció un incremento en el salario básico del empleado de Planta Permanente y Contrato, del 15 por ciento y un aumento de 14 por ciento en el plus que pasará a 28,500 pesos.



Luego el contador Giuliani, con una serie de dispositivas y cuadros comparativos destacó que desde que comenzó el año 2021, se ha otorgado un 75 por ciento de aumento al básico incluyendo el 15 por ciento anunciado hoy. Y con el 14 por ciento que se aumenta al plus, el incremento del plus en lo que va del año es de 78 por ciento. Si se hace la combinación del Básico más el Plus, la variación entre diciembre del 2021 a agosto de 2022, es del 76,17%.Es decir, un empleado de categoría 1 ganaba 34.708 pesos en diciembre de 2021. Pero en agosto, con los aumentos en Básico y plus ganaba 61.645 pesos. En general, el incremento que se le dio al empleado municipal está por encima de la inflación.



Consideró que este es un esfuerzo que hace el gobierno municipal que encabeza el Intendente Mariano Hormaechea para que los sueldos municipales le continúen ganando a la inflación.



CONFERENCIA DE PRENSA



El Intendente Hormaechea dijo: “Explicar estos anuncios viene de la mano de lo que nos habíamos comprometido en diciembre. Al momento de asumir, habíamos planteado que uno de los compromisos con el empleado municipal era de continuar con la política salarial ante un proceso inflacionario que nos llevaba a evaluar distintos incrementos salariales. Y seguir mejorando lo que era el plus mensual que se da el empleado municipal y los bonos especiales, que hasta lo que va del año lo venimos cumpliendo en base al esquema planteado y nos habíamos comprometido”.



“Hicimos distintos anuncios durante todo el año y ahora nos lleva, en base a este proceso inflacionario que se viene dando, teníamos que en este mes de octubre a hacer un nuevo incremento para equipararnos a ese proceso inflacionario que nos viene dificultando y repercute directamente sobre el bolsillo del empleado municipal, hacer una recomposición para estar a la altura del proceso inflacionario. Lo hacemos tomando todos los recaudos del caso tratando de administrar de la mejor manera posible los recursos del municipio. Eso nos ocasiona un gran esfuerzo para la Municipalidad porque esto no se escapa al esquema de trabajo que venimos planteando y es visible en las ciudades. Una de las cosas que más se ven son las obras que venimos haciendo con el programa Mitad y mita, de pavimento que hacemos con recursos propios y que acompaña a la provincia con obras. Esto nos lleva a tener todos los recaudos y hacerlo con la mayor prudencia y mirando el panorama que se va dando día a día. En ese sentido hemos decidido, y este es el anuncio: hacer un incremento en el salario básico del empleado. Esto va direccionado a los Planta Permanente y Contrato del 15 por ciento de aumento, y vamos a dar un aumento de 14 por ciento en el plus que pasará a 28.500 pesos. No quita que próximamente vamos a anunciar los incrementos para los Por Día y por expedientes”.



Seguidamente, el Secretario de Hacienda y Economía, Antonio Pablo Giuliani expresó: “La Municipalidad de Goya viene haciendo un esfuerzo importante en acompañar con sucesivos incrementos, la recomposición salarial que tiene que existir en los ingresos de los empleados municipales. Es un esfuerzo importante porque, en general, los insumos que se necesitan para hacer las obras y prestar los servicios de la Municipalidad van por arriba de la inflación. Si miran el índice de construcción que estaría señalando lo vinculado con la obra pública que hace la Municipalidad, el índice de construcción corre por arriba del índice general de precios. Esos son costos que tiene que pagar el municipio para hacer la cantidad de obras que se están haciendo en la ciudad. A eso agregarle los servicios que se prestan que corren la misma suerte en lo que se refiere a incrementos de precios. Por lo tanto tenemos por delante un panorama complicado en lo que se refiere a acompañar armoniosamente este proceso inflacionario que destruye cualquier previsión que se pueda hacer en relación a proyecciones de largo plazo pero que nosotros minuciosamente las vamos examinando periódicamente con el intendente, en reuniones semanales y más frecuentemente aún, para que este proceso de ninguna manera signifique un deterioro a las expectativas el ciudadano. Así fue que para morigerar, amortiguar un poco el proceso de deterioro que tienen los sectores de ingresos fijos, se determinó este incremento del 15 por ciento sobre el básico. Desde que comenzó el año hemos incrementado con este 15 por ciento que estamos otorgando actualmente, un 75 por ciento al básico. Y con el 14 por ciento que le damos al plus, el incremento del plus en lo que va del año es de 78 por ciento, si ustedes hacen la combinación del básico más el plus se tiene esa variación que tienen reflejado para las clases más bajas de 76,17, cuando tenemos una variación en lo que va del año, incluido octubre, cuyo índice no se conoce estimamos que será de 5,8 por ciento... Vemos que en general, el incremento que se le dio al empleado municipal está un poquito por encima de la inflación. Y lo que es más importante, establecemos pautas que van instrumentando esos incrementos a medida que va sucediendo el proceso inflacionario. No establecemos pautas grandilocuentes del como el que hace un sindicato conocido del país, como el Gobernador de Buenos Aires con incremento del 90 por ciento pero que recién entre noviembre y diciembre van a dar... Nosotros lo damos en octubre porque la necesidad de la gente está ahora porque con este ritmo de precios los de ingresos fijos son los más castigados, es donde más pega”.



“Para los trabajadores por día y por expediente tendrá recomposición, se harán anuncios en ese sentido”.