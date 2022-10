Racing le ganó en su visita a Colón y sigue a tiro del puntero

Viernes, 14 de octubre de 2022

La "Academia" derrotó como visitante por 2-0 al equipo santafesino, en uno de los cotejos por la jornada 25 del torneo de Primera División. Johan Carbonero y Enzo Copetti marcaron los tantos de la victoria.

Racing venció esta tarde por 2-0 a Colón en Santa Fe por la 25ta. fecha del torneo, jugó un muy buen partido y avisó con su rendimiento que dará pelea hasta el final, a la espera de que Boca aminore la marcha en la recta final de la Liga Profesional de Fútbol.



Los goles del conjunto que dirige Fernando Gago fueron convertidos por Johan Carbonero y Enzo Copetti, a los 20 y 22 minutos del segundo tiempo, respectivamente.



Con el triunfo de hoy, Racing suma 47 puntos -cuando le quedan dos partidos por jugar- para ser el único escolta de Boca, que tiene 48 y tres partidos por delante.



A Colón se le cortó, con la caída ante Racing, una racha de tres victorias seguidas, desde la llegada del uruguayo Marcelo Saralegui como entrenador.



El primer tiempo fue de ida y vuelta, con ritmo y dinámica. Bien Racing con la pelota, a partir del fino toque de Vecchio y del dominio del mediocampo de Miranda y Moreno, más algunas buenas incursiones de Carbonero, con Copetti pivoteando entre los centrales rojinegros, bien marcado por Garcés.



Lo tuvo Rojas con un disparo desde adentro del área que se fue cerca del segundo palo del arquero Chicco, y otra de Miranda que tapó bien el arquero "sabalero".







Colón, más pragmático y con menos traslado, a partir de la precisión del "Pulga" Rodríguez para jugar de primera, buscó con varios pases que "Wanchope" Ábila no supo aprovechar en dos oportunidades.



Rojas, descuidado por la defensa de Colón, tuvo otra más en su función de volante por derecha a favor de su pierna zurda, de reconocida buena pegada. Y sobre el final de la etapa, una buena combinación entre Rojas y Carbonero no pudo ser bien terminada por el atacante colombiano, cuando Vecchio ya no estaba en cancha, afectado por una lesión.



En el segundo tiempo, Racing salió dispuesto a inclinar la balanza y lo logró con un dominio claro desde lo posicional, con tenencia de pelota y ataques sostenidos.



A los 20m., Una salida rápida de contragolpe le permitió al equipo de Gago abrir el marcador, tras un excelente pase largo de Piovi para que Carbonero le ganara con su pique a la defensa rojinegra y marcara el primer gol. Y dos minutos después, un corner cerrado que envió Rojas fue peinado por Moreno y Copetti definió sin problemas por el segundo palo.







La salida del "Pulga" Rodríguez, que causó enojo al jugador tucumano, dejó a Colón sin el aporte de fútbol necesario y ya casi no volvió a llegar con peligro al arco de Arias, sin el aporte de Bernardi ni de Pierotti para elaborar juego. La derrota, a pesar del buen primer tiempo que jugó, fue consecuencia de haber bajado el ritmo y las intenciones en la etapa final.



La "Academia" controló el juego hasta el final, justificó sin dudas la victoria y sigue en la lucha por llegar al título como prometieron fechas atrás el DT Gago y Copetti. En la próxima jornada visitará a Lanús y el domingo 23 recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda, a la espera de algún traspié de Boca.







Síntesis



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Cristian Bernardi; Luis "Pulga" Rodríguez y Ramón "Wanchope" Ábila. DT: Marcelo Saralegui.



Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio; Matías Rojas; Enzo Copetti y Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.



Goles: ST 20m. Carbonero (R); 22m. Copetti (R).



Cambios: PT 35m. Carlos Alcaraz por Vecchio. ST: 12m. Juan Pablo Álvarez por Pierotti y Juan Sánchez Miño por Picco; 18m. Mauro Formica por Rodríguez (C); 23m. Jonathan Gómez por Carbonero (R); 32m. Facundo Taborda por Bernardi y Stefano Moreyra por Perlaza; 35m. Nicolás Oroz por Miranda y Facundo Mura por Pillud.



Amonestados: Piovi (R); Picco, Ábila, Garcés y Moreyra (C).





Estadio: Colón (Santa Fe)



Árbitro: Germán Delfino.