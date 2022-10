Locura para sacar entradas y estar en la despedida del "Muñeco" Gallardo

Viernes, 14 de octubre de 2022

Las 72 mil entradas que estaban a la venta para el cotejo entre River y Rosario Central, el último como local al comando del entrenador que culminará su vínculo tras 8 años, se acabaron ante la locura de los fanáticos.

Los socios de River Plate agotaron todos los 72.000 lugares disponibles del Monumental Más para poder estar presentes el domingo a las 20:30 horas frente a Rosario Central en el partido despedida de Marcelo Gallardo.



El Muñeco Gallardo dirigirá al equipo con la gente de River presente por última vez este fin de semana, luego de anunciar ayer que no iba a renovar el contrato tras ocho años y medio como DT y 14 títulos en la era más ganadora de la historia del club.



La reserva de lugares de "Tu lugar en el Monumental", que es casi la mitad de la capacidad del estadio, ya estaba reservada antes del anuncio pero la venta para socios colapsó ayer cuando se supo que Gallardo se iba.



Inclusive muchos socios que habitualmente compran las entradas entre lunes y martes dejaron pasar el tiempo y ayer cuando ingresaron a ver su reserva ya estaba tomada por otros socios que ingresaron al sistema no bien supieron de la salida del entrenador.



Si bien en los 24 partidos que jugó River de local en el 2022 se agotaron las entradas, para este partido hubo un particular furor y los pedidos de los hinchas superaron a los que se viven, por caso, en un superclásico.



Ante Central, Gallardo dirigirá su último partido en el Monumental con la coincidencia que la primera vez que se sentó en el banco de suplentes como entrenador fue ante el mismo equipo, el 17 de agosto del 2014, por la segunda fecha del Torneo Transición.



Ese partido fue clave en el inicio de la era pues había iniciado con dudas de juego en los primeros dos encuentros ante Ferro (en Salta, por la Copa Argentina, donde pasó por penales) y ante Gimnasia en La Plata por la primera fecha del torneo.



En su debut en casa se impuso jugando muy bien por 2 a 0 con goles de Teófilo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi.



Los homenajes



Asimismo, la subcomisión del hincha está planeando diferentes homenajes y festejos para una despedida que será “eterna”, según aseguraron fuentes del club que están en los preparativos.



Los hinchas de River este jueves por la noche en la salida de Gallardo del predio de Ezeiza y volvieron a ir hoy al mediodía luego del entrenamiento del equipo, que se prepara para jugar ante Central por la anteúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



River se juega un partido importante el domingo para seguir sumando puntos en la tabla anual y asegurarse un lugar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, donde por ahora tiene una plaza de repechaje.



Por otra parte, en caso que Boca salga campeón, se debe resolver el rival del Trofeo de Campeones que saldrá de un encuentro entre Tigre, subcampeón de la Copa de la Liga y quien quede en el segundo lugar del actual torneo y River tiene chances.



El equipo "anti Canalla"

Con este panorama, el equipo se volvió a entrenar esta viernes en el predio de Ezeiza con dos bajas confirmadas para el partido del domingo porque llegaron a la quinta amarilla Miguel Borja y Milton Casco.



Además, el Muñeco no sabe si podrá contar con Emanuel Mammana -con un golpe en la rodilla derecha- y Paulo Díaz, que no jugó ante Platense por un corte con sutura en la rodilla que sufrió frente a Patronato. Ambos trabajaron diferenciado.



Así, tal como sucedió en los 30 partidos oficiales del semestre que jugó el equipo, Gallardo se verá obligado a realizar cambios en el equipo y seguirá sin poder repetir la formación inicial en dos fechas consecutivas.



Para jugar ante el equipo de Carlos Tevez, el 11 sería con: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Javier Pinola y Elías Gómez; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero; Ezequiel Barco y Lucas Beltrán.



El equipo regresará al trabajo mañana por la tarde en el Monumental para luego quedar concentrados, mientras que la lista de los convocados se definirá esta tarde luego de las evaluaciones médicas de los lesionados Díaz, Mammana y Bruno Zuculini.



Gallardo, por su parte, seguirá entrenando al equipo la semana que viene para el último partido oficial del año frente a Racing en Avellaneda, donde puede decidirse el segundo puesto del torneo y el pase directo a fase de grupos de la Copa.