En Qatar habrá "áreas de recuperación" para los simpatizantes ebrios Viernes, 14 de octubre de 2022 El secretario general del Comité Supremo, Hassan Al Thawadi, aclaró en una entrevista con Télam que "no se permitirá beber abiertamente en las calles". Habrá puestos de cerveza en los alrededores de los estadios antes y luego de los partidos. El director ejecutivo del Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar 2022, Nasser Al Khater, adelantó este viernes que durante el mes del Mundial de fútbol se dispondrán áreas especiales para que los simpatizantes ebrios recuperen su estado de sobriedad, sin precisar las condiciones de esas áreas ni los métodos de control.



"Existen planes para que las personas dejen de beber si han estado bebiendo en exceso. Son lugares para asegurarse de que se mantengan a salvo y que no sean dañinos para nadie más”, afirmó en una entrevista con la cadena televisiva británica Sky News.



La cultura islámica en países como el organizador del Mundial 2022 prohíbe el consumo de sustancias tóxicas, entre ellas el alcohol, pero las autoridades nacionales habilitaron la cantidad de espacios autorizados para su ingesta en base al principio de hospitalidad con los turistas y como un gesto de buena voluntad con la FIFA, que tiene al gigante cervecero estadounidense Budweiser como uno de los principales socios.



Las bebidas alcohólicas se servirán áreas seleccionadas dentro de los estadios y en el FIFA Fan Festival de Doha, un recinto con capacidad para 40.000 personas se montará en el Al Bidda Park, pulmón verde de 188 hectáreas situado frente a la Bahía de la ciudad.



También habrá puestos de cerveza en los alrededores de los estadios entre tres horas y media antes de cada partido y luego de pasada una hora del pitazo final.



El secretario general del Comité Supremo, Hassan Al Thawadi, aclaró hace dos semanas en una entrevista con Télam que "no se permitirá beber abiertamente en las calles".



"El alcohol está disponible hoy en Qatar en una variedad de bares y restaurantes de hoteles con licencia especial y estará disponible en ubicaciones adicionales de la Copa Mundial de la FIFA. No se permitirá beber alcohol abiertamente en las calles, por lo que les pedimos a los fanáticos que respeten las reglas del torneo y se apeguen a beber dentro de las áreas designadas", solicitó.