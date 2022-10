Estos son los candidatos para continuar el exitoso ciclo de Gallardo en River

Jueves, 13 de octubre de 2022

Marcelo Gallardo dijo adiós y tendrá su último partido en el Monumental el domingo.

Marcelo Gallardo dijo adiós y tendrá su último partido en el Monumental el domingo. ¿Y ahora qué? La misión de Jorge Brito, que en su llegada lo convenció para seguir y la trajo muchos refuerzos, será la de encontrar el reemplazante luego del ciclo más dorado de la historia del club.



¿Quién puede llegar para un desafío extremo? Hay nombres que vienen sobrevolando desde hace rato. Uno es el de Pablo Aimar, colaborador de Scaloni, hoy con la cabeza en el Mundial de Qatar. Está muy identificado con el club y de hecho en su momento volvió y jugó poco con Gallardo de entrenador.



Otro nombre posible es el de Martin Demichelis, otro de Córdoba que se hizo en el club y que no tiene experiencia con grandes. Eso sí, cuenta con roce europeo y dirige a categorías juveniles del Bayern Munich, nada menos. Identificado también con River.



Ricardo Gareca, hoy fuera de la selección de Perú y en la mira de la dirigencia de Independiente, es otro nombre que no habría que descartar. Especialmente porque fue uno de los que anotó en su borrador Francescoli en su momento cuando fue a buscar al Muñeco, aunque en ese entonces el Tigre tenía trabajo en Palmeiras. ¿Se le habrá pasado la hora o todavía tendrá chances?



¿Y Eduardo Berizzo? Está en la selección de Chile y cuenta con experiencia, incluso en Europa y en la selección de Paraguay. Su proyecto apunta a las Eliminatorias para el Mundial 2026.



¿Más? No hay que descartar un nombre de peso como el de Javier Pinola, un DT adentro de la cancha que está quemando sus últimos cartuchos. Sería una apuesta diferente.



Y no hay que descartar a Hernán Crespo, a quien siempre le interesa la chance de River. En la actualidad está sumando recorrido en Qatar, en Al Duhail, acompañando por Sebastián Domínguez. Si lo buscan, difícil que Valdanito no sea tentado por un desafío mayor.