El fin de una era: Marcelo Gallardo confirmó que no seguirá en River Jueves, 13 de octubre de 2022 El DT millonario afirmó que es el "final de su contrato" y que "no seguirá en el club", ya que se tomará "una breve pausa". Y también resaltó que estaba ahí "para agradecer" a los dirigentes y a los hinchas.

Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador de la historia de River Plate, anunció este jueves al mediodía el final de su exitoso ciclo de ocho años y medio en el club al término de la participación en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en curso.



El "Muñeco", de 46 años, quien asumió el cargo en junio de 2014, tendrá su último partido en el Monumental cuando el equipo reciba a Rosario Central y el final de ciclo una semana después ante Racing en Avellaneda, antes del vencimiento de su contrato el 31 de diciembre próximo.



"Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Todo tiene un final, es el momento de terminar de cerrar un ciclo muy valioso, muy hermoso. Quiero agradecerle al hincha por cada pequeño homenaje al ingresar a un campo de juego, que será imborrable para mí. Ha sido una historia hermosísima", confesó con su voz semi quebrada.







Gallardo, que convocó a una conferencia de prensa de urgencia este jueves a la mañana, tomó el micrófono y lo primero que dijo fue: “Voy a ser breve, vengo a hacer un anuncio claramente. Estoy en presencia del presidente, Jorge, Matías y Enzo a los cuales anoche les comuniqué que en mi final de contrato no seguiré en el club”.



"Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme -agregó- haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí por su don de gente y por su amistad", afirmó.



En ese momento le agradeció a la directiva haberle dado la posibilidad de "expresarse con libertad para desarrollar nuestro trabajo" y sumó "a toda la gente que trabajó conmigo y que me mantuvo con fuerzas para seguir en una vorágine permanente de mucho esfuerzo".



Luego agregó: "Gracias a cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de ocho años y medio, a todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenador por este cuerpo técnico, con aciertos y errores".









Además confesó: “Por último es una etapa, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace sentir muy bien conmigo mismo, el largo camino recorrido me hace sentir orgullo, orgullo es la palabra que quiero destacar”



Y razonó: “Porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos años, algunas hermosas y otras no tanto pero eso hace a un grupo y si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio es el tiempo que uno le dedica a lo que a uno lo apasiona, el tiempo que le hemos dedicado a nuestro querido club ha sido hermosa, el camino ha sido extraordinario”.



Gallardo anunci su salida de River en una conferencia de prensa Foto Camila Godoy

Siguiendo con el discurso, el "Muñeco" expresó: “Pero todo tiene un final y es el momento de cerrar un ciclo muy valioso y por último agradecer al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego”.



En ese momento, casi a punto de llorar, dijo: “Sobre todo en estos años será un recuerdo imborrable para mí por semejante muestra de amor y de afecto que han tenido para conmigo y todo mi grupo de trabajo”.



“Si bien voy a terminar mi vínculo como corresponde, cuando me comprometo con algo es terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental, simplemente quiero decirles gracias por todo el amor que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima”, concluyó.



Gallardo anunci su salida de River en una conferencia de prensa Foto Camila Godoy

Gallardo, que asumió tras la salida inesperada de Ramón Díaz en junio de 2014, condujo los destinos del equipo durante casi un centenar de meses y el domingo ante Rosario Central tendrá su despedida de los hinchas que lo veneran.



La decisión final de Gallardo la tomó anoche junto a su cuerpo técnico y su familia tras haber conseguido el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2023 tras la victoria frente a Platense, por eso esta mañana convocó a una conferencia de prensa para el anuncio.



Con el partido que jugará ante Racing, el último de su contrato, Gallardo acumulará partido 424 partidos en un ciclo brillante que quedará en la historia del club por los 14 títulos que obtuvo, pero sobre todo la histórica Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca Juniors.