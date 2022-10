Abril, la joven taekwondista que vende torta asada para ser campeona sudamericana

Miércoles, 12 de octubre de 2022

La historia de Abril con el Taekwondo comenzó a los 5 años influenciada por su hermano Tomas quien también practica el arte marcial.

Desde ese día no dejó jamás de entrenar y llegó al cinturón negro a los 12 años. Ahora sueña con lograr el título Sudamericano en su categoría.



El 2021 fue un año que quedará en la memoria de la deportista, ya que no solo volvió a los Torneos Nacionales en Corrientes, sino que además clasificó como la única mujer Goyana para representar a la ciudad en el Mundial de Holanda 2022, no logrando asistir a la cita mundialista por falta de recursos económicos y apoyo institucional.



Los títulos logrados durante los años 2021 y 2022 le permitieron clasificar al Campeonato Nacional de Taekwondo a desarrollarse en diciembre, pero ahora va por más ya que sueña con llegar a la cita Nacional ostentando el título Sudamericano.



Abril, a quien pudimos conocer en el stand de la plaza amasando Torta Asada, cuando no practica taekwondo es una adolescente más, muy femenina y arreglada, le encanta lucir sus aros, anillos y collares, y sus tiempos de ocio se lo divide entre la pintura, lectura y la cocina. Practica otros deportes como el hándbol y además es una destacada bailarina de danzas.



Cursa el cuarto año en el Instituto San Martín en donde es una alumna destacada, y a pesar de sus grandes logros deportivos, mantiene siempre esa humildad que la caracteriza.



Cuando habla de su familia se le entrecorta la voz e ilumina la mirada, ya que tiene un vínculo muy especial con ellos, quienes siempre la apoyaron en cada etapa de su vida y estuvieron presente en cada uno de sus pasos.



A sus compañeros de Taekwondo y a su Sabomnim los define como su segunda familia y ve al gimnasio como el lugar en donde desarrolla el máximo de su potencial.



Abril lleva consigo las ilusiones de toda su familia, amigos, escuela, gimnasio y de toda una ciudad, además de sus propios anhelos de volver como la campeona.



El Taekwondo le cambió la vida y ahora busca darle un motivo más de orgullo a la localidad.



Para ayudar a que Abril y sus compañeros de equipo cubran los gastos que demanda el torneo (los cuales son en dólares) puedes hacerlo:



-Depositando dinero a voluntad en las urnas que se encuentran en el gimnasio.



-Comprando la rifa que está pronta a salir.



-Ofreciéndote como sponsor si sos propietario de algún negocio local.



-Transfiriendo dinero al siguiente cbu 0110286630028624717097 (Marianela Alfaro)



-O bien comprando tortas asadas en el puesto que los luchadores van ubicando en donde son autorizados.