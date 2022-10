Israel afirmó que el acuerdo con Líbano "aleja" el riesgo de conflicto con Hezbollah

Miércoles, 12 de octubre de 2022

El anuncio se produce cuando faltan 19 días para las elecciones legislativas israelíes, que podría implicar el retorno al poder de Benjamin Netanyahu y a la vez concluye el mandato del presidente libanés.





El primer ministro israelí, Yair Lapid, declaró este miércoles que el acuerdo entre su país y el Líbano sobre una vieja disputa en sus fronteras marítimas "aleja" el riesgo de conflicto entre el movimiento armado chiita Hezbollah y el Estado hebreo, en alusión al pacto anunciado ayer por ambos países y que permite desbloquear la explotación de recursos gasíferos.



"Este acuerdo aleja la posibilidad de enfrentamientos armados con Hezbollah; Israel no tiene miedo a Hezbollah pero, si es posible evitar una guerra, es la responsabilidad del gobierno hacerlo", dijo Lapid en conferencia de prensa en Jerusalén.



"El acuerdo da inicio a una nueva ecuación de seguridad en lo que concierne al mar y a los activos estratégicos de Israel, tiene el potencial de reducir la influencia de Irán (enemigo de Israel y apoyo de Hezbollah) en Líbano", agregó, por su parte, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, informó la agencia de noticias AFP.



El acuerdo fue respaldado por una gran mayoría dentro del Gobierno israelí, excepto la ministra del Interior, Ayelet Shaked, que se opuso; y el ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, que se abstuvo.



El texto fue presentado este miércoles en la Knesset (parlamento), que tendrá dos semanas para cuestionarlo, antes de que sea devuelto al gabinete para su aprobación definitiva.



El martes, el fiscal general Gali Baharav-Miara recomendó que el acuerdo sea llevado a la Knesset para su aprobación parlamentaria formal, pero dijo que, por ley, la decisión final corresponde al Gabinete.



“No hay obligación por ley de presentar un acuerdo de este tipo para la aprobación de la Knesset”, explicó y agregó que “al mismo tiempo, a la luz de la naturaleza especial del acuerdo y la proximidad significativa de las elecciones, llevarlo ante la Knesset sería la opción preferible y apropiada”.



El anuncio se produce cuando faltan 19 días para las elecciones legislativas israelíes, que podría implicar el retorno al poder de Benjamin Netanyahu con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha, una fecha que coincide con el fin del mandato del presidente libanés, Michel Aoun, del 1 de noviembre.



Netanyahu, que encabeza el partido Likud, dijo recientemente que, si regresa al poder, no cumplirá el acuerdo.



En tanto, el ex primer ministro Naftali Bennett, quien había manifestado sus dudas, anunció hoy que finalmente apoyaría el acuerdo que "no es una victoria diplomática histórica, pero tampoco es una rendición terrible", informó el diario israelí Haaretz.