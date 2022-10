Francisco publica nuevo libro sobre su pontificado y diez "pedidos en nombre de Dios" Miércoles, 12 de octubre de 2022 La nueva publicación del Papa se dirige a todos, creyentes y no creyentes; con vistas al futuro y las generaciones venideras.

El papa Francisco publicará el 18 de octubre su nuevo libro, "Vi chiedo in nome di Dio" (Les pido en nombre de Dios), en el que traza un balance de su pontificado a meses del décimo aniversario de su elección, que se celebrará el 13 de marzo.

En el libro, editado por la italiana Piemme, Francisco se dirige a todos, creyentes y no creyentes, para rezar por una casa común pacífica, libre de pobreza, custodiada para las generaciones venideras, con las puertas abiertas a los demás; por una humanidad que rechace cualquier tipo de abuso, reconozca la dignidad de cada persona, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y no utilice el nombre de Dios para fomentar guerras.



Con citas a personalidades variadas como Andrea Camilleri, Dante Alighieri y Banksy, además de un recorrido por la obra de sus antecesores que muestran la continuidad del magisterio del Papa con la Doctrina Social de la Iglesia, el pontífice repasa algunos de los principales ejes de sus primeros diez años como Papa.



El libro, escrito con el periodista argentino Hernán Reyes Alcaide (corresponsal de Télam en el Vaticano), muestra a un Papa que habla en primera persona, con revelaciones sobre su fe y su relación con Dios.



A lo largo de diez "pedidos en nombre de Dios", Bergoglio ofrece una mirada integral de su magisterio, y decenas de nuevas definiciones sobre el rechazo a la guerra, el cuidado del ambiente y la economía, entre otros temas, además de proponer el camino hacia un "futuro de esperanza" de cara al Jubileo de 2025.



En 2017, Francisco y Reyes Alcaide ya habían publicado su trabajo conjunto "Latinoamérica", declarado de interés en todo el ámbito del Mercosur por el Parlasur y que en marzo de 2018 se convirtió en el primer libro sobre el pontífice en ser presentado en Beijing.