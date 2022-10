VALDÉS: “VAMOS A CREAR UN OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS” Martes, 11 de octubre de 2022 El gobernador correntino afirmó durante la firma del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social 2030 que “es un plan elaborado no por sino para el gobierno de la provincia”. “Del PEP 2021 se han concretado en un 80% con más de 400 obras y muchas acciones que tienen que ver con una estrategia de gobernabilidad con la constitución del 1997 que pone como obligación la elaboración de un plan”, contó el Primer Mandatario.



Agregó: “Este es el segundo plan que componemos y proponemos los correntinos para que el gobierno tenga un norte, una guía, una obligación y una manda constitucional de seguir y que las personas no estemos atadas de caprichos o de arbitrios”.



Y es que se busca “una calidad institucional cada vez mejor”. Enumeró entre los desafíos cómo hacemos para trabajar en obras de infraestructura, en educación, para ensamblar en el propio presupuesto provincial. “Esto es un compromiso, un pacto con a ciudadanía. Es un plan para que ningún gobierno disponga libremente los recursos sin visión de futuro”







En ese contexto aseguró que creará un observatorio en políticas públicas. “No es suficiente que nos juntemos a elaborar un plan, debemos observar las políticas que se realizan. El éxito se logra por causalidad y no por casualidad. Este pacto va a ser la causa de nuestro crecimiento”, aseveró Valdés.