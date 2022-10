Colombi: "Nosotros empezamos esto hace 20 años atrás, hay un camino que tiene continuidad”

Martes, 11 de octubre de 2022

Así lo afirmó el senador provincial, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) correntina y exgobernador Ricardo Colombi.

Así lo afirmó el senador provincial, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) correntina y exgobernador Ricardo Colombi. Aseveró que el Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social 2030.



“La responsabilidad del gobierno es la de no salirse del camino, por supuesto que hay cosas que uno se equivoca y se rectifica, pero el PEP 2010-2022 se ha cumplido en un 80%”, dijo en diálogo con la prensa.



En ese sentido aseguró que “con el tiempo las cuestiones estructurales se van solucionando. Me siento parte de esto y como no sentirme orgulloso si nosotros empezamos esto 20 años atrás.



"Hay un camino que tiene su continuidad con particularidades pero es la senda de todos los correntinos”.