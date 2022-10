Valdés: "Con Nación venimos trabajando bien materia educativa"

Martes, 11 de octubre de 2022

El acto se desarrolla en las instalaciones del JIN 25 en la zona del aeropuerto correntino.

Preside el gobernador Dr Gustavo Valdés acompañado del intendente de Corrientes Dr Eduardo Tassano junto al ministro de educación de Nación Jaime Perzyck y la ministra local Práxedes López.







El gobernador Gustavo Valdés aseguró que "estos son momentos muy agradables,los mas agradables que te pueda dar la vida plitica.Es venir a acompañar y ver como avanzamos en materia educativa.escuchando su mensjae me toco como legislador nacional sacar una Ley que hacia obligatoria la sala de 3 y hoy como Gobernador me toca inaugurar el JIN que se hizo obligatorio y Nacion lo esta cumpliendo.esta fue una vision educativa en un pais con una vision en el mundo que de manera clara se anima a mas.



"Le quiero decir que estamos absolutamente agradecidos al gobierno nacional y su ministerio,tenemos que tener visión común en materia educativa porque de otra maenra se hace todo realmente dificil".Se refirió a los Mitai Roga de Capital pero aseguró que si no hay mirada en conjunto no se podrá sostener un sistema público fortalecido.



Nación está haciendo una inversión en educación que vale la pena destacar.



Valdés se comprometió a "construir el colegio secundario que estaba comprometido con el gobierno nacional para seguir avanzando paso a paso.Tener confianza que juntos vamos a recibir el mejor sistema educativo publico y gratuito para todos los argentinos".







La titular de la cartera educativa de Corrientes Práxedes Lopez en su mensaje destacó que el mensaje que se quiere dejar es que "debemos promover que todos los niños pasen por el Nivel Incial porque les permite llegar al nivel primario con éxito.No solo nos dedicamos a inaugurar un lugar sino tenemos hoy las tabys ,los libros de cuentos para promover la lectura y hoy se entregan los libros para cada alumno que transita el Nivel Inicial que nos trae Nación".



"Trabajamos para el alto impacto de esta hora que se agregó pensando que en el nivel secundario logremos que ningun alumno abandone,certifica y tenga sus titulos.Por ellos los exhorto a seguir trabajando porque solamente la Educación sacará adelante al país".







"Cada vez que se abre un jardin ganamos en Democracia,en Educación es una medida de igualdad, y justicia social.Está dmostrado que quienes entran antes a la escuela está cientificamente demostrado que le va mejor. Hay que hacer jardines,en la Argentina en 2006 cuando se hizo la ley nos proponíamos avanzar,del 70 al 95 % de chicos institucionalizados,Argentina se lo propuso y lo consiguió",resaltó el ministro de educación de Nación.



"Es la tercera vez que estoy en Corrientes,cada vez que vengo inauguramos algo,firmamos convenios,más allá de estar en signos politicos porque tenemos acuerdos más allá de las diferencias y vamos a seguir haciendo jardines de infantes.para que haya más escuelas Técnicas,el 17 % de los chicos están en la educación técnica y para desarrollar el país necesitamos un 30% por eso venimos a convalidar acuerdos que son buenos para nuestra gente,la provincia y el País"; destacó en sus palabras el ministro nacional Jaime Perzyck.



En contacto con la Prensa el ministro de educación de Nación se refirió a las pruebas nacionales que están en marcha en este momento y lo que será Aprender a fin de año para saber que paso en este año de presencialidad.



Pierzyck se refirió a la ampliación del presupuesto para educación."La semana pasada salieron las universidades del país a respaldar lo que hemos logrado.Esperamos que el Congreso lo apruebe".



Afirmó que la semana que viene se termina el colegio del Puerto y se va a licitar cuatro escuelas Técnicas.