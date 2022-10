Regatas superó a Oberá, pero no le alcanzó para pasar de ronda Martes, 11 de octubre de 2022 El fantasma venció al elenco dueño de casa por 85 a 79, pero no logró la diferencia en tantos necesaria para seguir en la competencia.

El cierre del grupo B de la Liga Sudamericana de Baloncesto tuvo todos los condimentos de una gran definición. Regatas Co­rrientes buscaba la diferen­cia que le permitiera clasifi­car y Oberá Tenis Club que­ría cerrar el cuadrangular en su casa de manera invic­ta. Los fantasmas se termi­naron adueñando del resul­tado por 85 a 79, con Marco Giordano como goleador con 21 puntos. La diferencia le permitió a Oberá meter­se en la siguiente instancia, pese a la derrota.



Con una gran ambición arrancó el Remero, fue cla­ro dominador imponiendo su ritmo desde el primer minuto. Presionando de­fensivamente y forzando al error de Oberá, aprove­chó las oportunidades para castigar desde 6,75 (6/13 convertidos). Movió bien la bola (repartió 14 asis­tencias) buscando al mejor ubicado y allí el goleo re­partido del primer tiempo con Jaime y Giordano como estandarte, ambos con 10 puntos, para irse al descan­so arriba 50 a 36.



Una segunda mitad suma­mente pareja, pese a que en el tercer parcial Oberá se me­tió en partido, y con un par­cial de 21-12 descontó (57 a 62). Regatas buscó conseguir esa diferencia, pero el dueño de casa logró frenar a tiempo la escapada contraria con un ajustado 22/23, que terminó quedándose con la victoria por 85 a 79. De esta manera, los de Rivero terminaron su participación en la Liga Sud­americana de Baloncesto, mientras que OTC se metió en el final 8.



Con estos resultados quedó definido el cruce de cuartos de final que invo­lucra al otro equipo de la ciudad de Corrientes que está en competencia, San Martín, que se adjudicó el cuadrangular A que se llevó a cabo en la ciudad de Ba­rranquilla (Colombia), por ello deberá cruzarse en la siguiente instancia con el equipo misionero, que ter­minó en el segundo puesto en el cuadrangular B que se llevó a cabo en la ciudad de Oberá (Misiones).



En su camino a la final 8, el Rojinegro superó a Punto Rojo de Ecuador (83 a 78) y a Titanes de Barranquilla (82 a 65), mientras que cayó sorpresivamente en su de­but ante Liga Sococabana de Brasil (69 a 68). Por su parte, Oberá Tenis Club se instaló en la fase de cuar­tos de final también con un récord de dos festejos y una derrota. Los representantes de la provincia de Misio­nes vencieron a Pichincha, campeón del baloncesto de Bolivia (105 a 65) y a Baurú de Brasil (65 a 55), mientras que perdieron ante Regatas Corrientes (85 a 79).



Los otros cuatro inte­grantes de la instancia que se viene en la competencia serán los equipos que fina­licen en el primer y segundo lugar de los cuadrangulares C y D, donde se enfrentarán el primero contra el segun­do de cada una de las zonas en la instancia de cuartos de final del certamen conti­nental. s



San Martín de Corrien­tes debutará en la Liga Nacional de local, este viernes contra Instituto de Córdoba.