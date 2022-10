Finde XXL en Corrientes: con una ocupación del 90%, los turistas gastaron $7100 por persona Lunes, 10 de octubre de 2022 Así lo asegura un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME que distingue al Iberá , Esquina y Bella Vista como los destinos más elegidos dentro de la provincia.

"El turismo mostró que no necesita de actividades para ir a esa provincia, que ya tiene un sello en sus atractivos naturales, con los Esteros del Iberá como la joya principal. Aun así, hubo citas requeridas como fueron la Final Nacional de Freestyle y la Feria por el Día Internacional del Animal en la ciudad capital.", agrega.



"Para el promedio provincial la ocupación fue del 90%, con 100% en Iberá, Esquina y Bella Vista. El clima fue un aliado, especialmente el viernes, y con temperaturas que llegaron hasta los 30 grados el sábado. El gasto promedio, siempre diario y por persona, rondó los $7.100 en la provincia."



El informe de Came



Entre el pasado jueves 6 y hoy lunes, 1.320.000 turistas y 1.887.600 excursionistas recorrieron el país, en una cantidad de viajes menor a 2021. El gasto promedio diario por persona rondó los $8.312.



El fin de semana largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, además del puente, movilizó a 1,3 millones de turistas y 1,8 millones de excursionistas, que desembolsaron $42.646 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. El resultado económico tuvo un aumento real de 34,8% frente al mismo fin de semana del año pasado.



En esta fecha, la cantidad de turistas fue menor a 2021, pero el impacto económico, en términos reales fue mejor este año, porque se hicieron viajes a distancias más largas y hubo mucha más oferta de servicios pagos para disfrutar, que en la temporada pasada.



Los números elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias, municipios y Nación, fueron los siguientes:



Turistas



Viajaron 1.320.000 turistas, 20% menos que en el mismo feriado del año pasado. La merma ocurre porque en 2021 había sobre explotado el turismo por la necesidad de viajar luego de tanto tiempo en confinamiento.



Este año fue más intensa la presencia del turista internacional. Además, se sumaron centenares de eventos en el país, culturales, económico, o deportivos, que hicieron desplegar a miles de familias.



Los turistas gastaron $37.305 millones, 42,2% más que en 2021, medido a precios constantes. Si bien viajó menos gente, el gasto promedio diario se triplicó no sólo por la inflación interanual, sino porque las mayores distancias recorridas, los eventos y otras actividades pagas que estuvieron disponibles al 100%, obligaron destinar más recursos a las mini vacaciones.



El gasto promedio diario por persona este año fue de $8.312, un 207,9% mayor al año pasado, que a precios reales implica un aumento de 72,5%.



Cada turista tuvo una estadía promedio de 3,4 días, algo por encima del 2021 (3,3 días), básicamente porque el visitante internacional permaneció más tiempo y porque volvieron los destinos patagónicos a pleno que son los que atraen estancias más largas.



Excursionistas



Viajaron 1.887.600, que con un gasto promedio de $2.829 cada uno, generaron un impacto económico directo de $5.341 millones el fin de semana.



El movimiento de excursionistas fue 28,1% menor a 2021, el gasto diario subió 37,8% a precios constantes y el desembolso total de los excursionistas se retrajo 0,8%, también a precios constantes.



Las condiciones del tiempo fueron mayormente buenas, con un sábado más inestable que el resto de los días, pero que igualmente dejó disfrutar del día.



Las rutas quedaron desbordadas de autos y colectivos. Lo mismo que las terminales y aeropuertos, según los datos de la actividad turística.



Todas las provincias y ciudades programaron una agenda rica y variada, que muchas funcionaron como el motivo por el cual llegó el turista o el excursionista.



Las propuestas de turismo rural fueron una de las protagonistas de este fin de semana XXL, con ofertas en todo el país y quedaron casi sin cupos.



El balance de las provincias



1) Provincia de Buenos Aires. El tiempo primaveral del viernes movilizó mucha gente a las ciudades con playas. En Mar del Plata, el alojamiento estuvo cerca de colmarse, con ocupación cercana a 96%. La urbe costera recibió a sus visitantes con el Festival Marea, que celebró el centenario del puerto de Mar del Plata y reunió a más de 50 bandas y artistas en vivo en distintos escenarios portuarios. Para el resto de la costa atlántica el hospedaje en hoteles promedió el 90%, muy bueno para la época con picos de 100% en algunas localidades. Las alertas por vientos y lluvias no desalentaron ni a los turistas ni a los excursionistas, que pasaron un fin de semana a pleno. Cariló, Pinamar, Villa Gesell, Mar de las Pampas, San Bernardo, tuvieron altos niveles de ocupación, cada una con sus propuestas. Hubo fiestas productivas y celebraciones por la diversidad cultural. En San Clemente del Tuyú se destacó la 56º Fiesta Nacional de la Corvina Negra, con espectáculos musicales y un gran asado de corvinas. En Villa Gesell, la 41º Fiesta de la Diversidad Cultural, con puestos gastronómicos de colectividades y la Gran Paella de la Amistad. Miramar tuvo la 13° Fiesta Gastronómica y Cultural de Colectividades, con diversas propuestas de cocina en vivo, música, danzas, desfiles con trajes típicos, tragos del mundo, etc. Necochea celebró su 141º aniversario con espectáculos musicales, gastronomía y ferias. En el interior de la provincia, sobresalieron Chascomús, con 98% de ocupación, un gasto promedio diario de $8.500 y citas como la Fiesta del Inmigrante. En Tandil se celebró la 6° Fiesta de la Cerveza Artesanal, en Leandro Alem la 18° Fiesta Provincial del Cordero Alberdino, en Baradero la 17º Fiesta Provincial del Mate, en San Vicente la 11° Fiesta Provincial de la Mozzarella, en Marcos Paz la 12° Fiesta Nacional del Jamón, en Los Toldos el 4º Festival del Queso, y en Ayacucho la 13° Fiesta de la Repostería Criolla. A la variedad de propuestas, se sumó la Autoclásica en San Isidro, el mayor festival de motos y autos clásicos de Sudamérica, con más de 1.000 unidades de todos los tiempos y modelos únicos en el mundo.



2) Ciudad de Buenos Aires. Ingresaron casi 100 mil turistas nacionales e internacionales superando al fin de semana largo de 2019, cuando llegaron 91.000. Según el Observatorio Turístico de la Ciudad, se ocuparon más del 90% de sus 52.200 plazas disponibles con un impacto económico superior a los $3.442 millones. CABA recibió a los visitantes con su segunda edición de “La Noche del Turismo” el sábado, que habilitó paseos gratuitos en catamarán, acceso libre al Bus Turístico, subte gratis, beneficios en locales gastronómicos, y una gran variedad de ofertas. La propuesta fue replicada en muchas ciudades del país, según datos de la actividad turística. También comenzó esa noche la 10° edición de la Semana de la Gastronomía Porteña.



3) Catamarca. El balance fue muy bueno, con una estadía promedio de 3,5 días. Los principales destinos tuvieron picos de ocupación del 94%. Unos 15 mil turistas y excursionistas ingresaron a la provincia. En general, todas las ciudades trabajaron bien, destacándose Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Las Juntas, El Rodeo, Fiambalá, Santa María y Tinogasta. En Fiambalá, visitantes de diferentes puntos del país disfrutaron de los atractivos como el Complejo Termal, el Cañón del Indio, la Ruta de los Seismiles, la histórica Iglesia de San Pedro, la Comandancia de Armas, además de museos y bodegas. En Antofagasta, fue muy concurrido el Campo de Piedra Pómez, uno de los mayores atractivos de la provincia.



4) Córdoba. Con un gasto promedio diario que superó los $8.000, sus principales localidades turísticas registraron niveles de casi 100%. Villa General Belgrano, en el Valle de Calamuchita, tuvo ocupación plena con su principal propuesta de la Fiesta de la Cerveza (Oktoberfest 2022) luego de dos años de suspensión. Lo mismo Villa Carlos Paz, otro de sus principales destinos. Desde el jueves por la noche se registró un intenso movimiento en la Terminal de Ómnibus de la capital de Córdoba y en las principales rutas de accesos a la provincia. La mayor afluencia fue de cordobeses, bonaerenses y santafecinos. La Docta también registró un importante movimiento de visitantes convocados por la “Feria del Libro 2022” y otras propuestas culturales. Sierras Chicas, Río Ceballos y Jesús María alcanzaron al 100% de hospedaje completo, con fuerte convocatoria en ésta última por la edición del Festival Bum Bum. En La Falda, la ocupación promedió el 90% con la Fiesta Nacional del Alfajor como eje central. Otras citas que atrajeron público de todo el país fueron: la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano; la Fiesta del Duende en Cosquín; el Happy Birra en Alta Gracia; la 12° Fiesta del Chacinado Casero en El Arañado; la 8° Fiesta Especial del Basto en Arroyo Cabral; la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Villa de Las Rosas; el Encuentro Nacional del Gaucho en Río Cuarto; el Concurso Nacional Mejor Asador de Chivitos a la Estaca en Mina Clavero; y el 1° Concurso de Asado a la Estaca en Cruz Alta.



5) Chaco. La ocupación promedio en los polos turísticos fue de 90%, con 100% en Sáenz Peña y Villa Angela. El gasto diario por persona fue de $6.700. Los turistas recorrieron los encantos de la provincia, pasearon por sus territorios gastronómicos, disfrutaron de la naturaleza y visitaron sus pueblos originarios. Hubo citas que llevaron sus propios turistas, como el Torneo Nacional de Fútbol Veterano en Resistencia o el Remate Ganadero en Villa Angela. Entre los lugares más concurridos estuvieron el Parque Nacional “El Impenetrable”, el Parque Nacional “Chaco”, el Campo del Cielo y el Parque Provincial “Loro Hablador”. Además, fue muy solicitado el turismo rural y comunitario en todo el distrito, con actividades en la naturaleza, vida de campo y visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit.



6) Chubut. Con un gasto promedio diario de $16.000 por persona en toda la provincia, el destino más elegido fue Puerto Madryn, que ocupó 100% de sus 7 mil camas. No se quedaron atrás Esquel, Península de Valdés, Trelew y Trevelín, que trabajaron casi a pleno. Lo mismo el Parque Nacional Lago Puelo, que fue muy frecuentado, elegido por sus conformaciones boscosas y el buen clima permanente, por su escasa altura sobre el nivel del mar. Las actividades más requeridas fueron el avistaje de ballenas, las excursiones terrestres a la Península Valdés, al valle inferior del Río Chubut y al Parque Nacional Los Alerces. Los turistas arribaron principalmente de provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe, y la estadía promedio fue de 4,3 noches.



7) Corrientes. El turismo mostró que no necesita de actividades para ir a esa provincia, que ya tiene un sello en sus atractivos naturales, con los Esteros del Iberá como la joya principal. Aun así, hubo citas requeridas como fueron la Final Nacional de Freestyle y la Feria por el Día Internacional del Animal en la ciudad capital. Para el promedio provincial la ocupación fue 90%, con 100% en Iberá, Esquina y Bella Vista. El clima fue un aliado, especialmente el viernes, y con temperaturas que llegaron hasta los 30 grados el sábado. El gasto promedio, siempre diario y por persona, rondó los $7.100 en la provincia.



8) Entre Ríos. Estuvo entre los puntos más concurridos, con temperaturas que alcanzaron los 23 grados y días muy agradables, incluyendo el sábado a pesar de las nubes y el viento. La ocupación promedió el 97%, con varias ciudades al 100%. Se destacaron Concordia, María Grande, Villa Elisa, Colón, Paraná, Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay. Las localidades con termas fueron las más requeridas y la ocupación en esos predios alcanzó al 100% en casi todos. Se estima que 180 mil visitantes recorrieron el territorio durante los 4 días, según los números del turismo en el fin de semana XXL. Como parte de la agenda de actividades, se destacan los recorridos con el Bus Turístico en Paraná, Concordia y Colón, la apertura del Parque Acuático de Federación, los complejos termales con sus distintos servicios en 12 municipios entrerrianos, la Fiesta del Pueblo Isleño en Las Cuevas, la Feria “Paraná Lee” en la capital provincial, la XX Feria Artesanal del Norte Entrerriano en La Paz, el 11° Encuentro de Teatro “A telón abierto” en San Salvador, el Festival “Mi Pueblo, Mis Raíces” en Villa Domínguez y el 63° Desfile de Carrozas Estudiantiles, en el corsódromo de Gualeguaychú. Además, sobresalieron los ingresos al Palacio San José, las visita a viñedos y bodegas, las opciones de turismo rural y las excursiones náuticas.



9) Formosa. La ocupación promedió el 80% en los centros turísticos, con los alojamientos cercanos al Bañado de La Estrella, una de las 7 Maravillas Naturales de la Argentina, como los más demandados. El gasto diario rondó los $7.000 por persona. Los turistas arribaron de la región norte y centro del país, la mayoría atraídos por el Bañado La Estrella, e hicieron directamente su estadía en ese gran recurso natural. La ciudad capital fue una de las de mayor nivel de ocupación, es que los turistas suelen hacer base allí para distribuirse por diferentes lugares. Desde ahí, los visitantes hicieron caminatas y bicicleteadas por la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay y safaris fotográficos por la Reserva de Animales Silvestres "Guaycolec", apreciando la fauna autóctona. En el interior, lo más visitado fue Herradura y San Francisco del Laishi con ofertas históricas-culturales.



10) Jujuy. La ocupación fue plena en casi todos los destinos del distrito. Con las peregrinaciones a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, la ExpoJuy 2022 y diversas citas culturales y deportivas, San Salvador de Jujuy recibió a cientos de turistas que colmaron sus plazas disponibles. En la zona de Quebrada de Humahuaca se ocuparon el 100% de sus 7.000 camas. El gasto promedio diario fue de $8.500, con una estadía cercana a los 3 días. Yungas y La Puna también fueron muy concurridas



11) La Pampa. Con la ciudad de Santa Rosa como la más requerida, los turistas tuvieron un gasto promedio diario de $6.500 y una estadía de 3,2 noches. La Reserva Provincial Parque Luro y las estancias turísticas estuvieron entre lo más concurrido. En Santa Rosa, Toay y su zona de influencia, la hotelería quedó completa con la organización de los juegos universitarios, donde participaron estudiantes de distintas universidades nacionales del país. En la Reserva Provincial Parque Luro hubo mucho público atraído por la belleza del lugar y por las actividades programadas relacionadas al mes de las aves. A Realicó llegó gente por el 29º Encuentro Nacional de Folklore “La Patria canta y baila en La Pampa”, mientras en Termas de Bernardo Larroudé se colmó la ocupación.



12) La Rioja. Con 92% de ocupación promedio en el distrito, según datos de la actividad turística, el balance fue muy bueno. La ocupación fue plena en Tama, Chilecito, Villa Unión y Famatina con turistas que arribaron provenientes de CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Patagonia principalmente. Se estima que gastaron $8.000 diarios cada uno, y tuvieron una permanencia de 3 días. En Chilecito se destacó la EVINOR donde compiten vinos de todo el norte argentino, y culminó en una de cena de gala con los comensales realizando una cata y puntuación de los competidores. También se desarrolló la carrera de Trail Desafío Ichura que atraviesa caminos, picadas y senderos agrestes, con más de 1000 inscriptos del país y del mundo. Entre los lugares más visitados estuvo el Cañón del Triásico, en la cuenca geológica Ischigualasto-Villa Unión y el Parque Nacional Talampaya.



13) Mendoza. El porcentaje de ocupación en Gran Mendoza, montaña y Valle de Uco superó el 90%, con 88% en el promedio provincial. El gasto promedio diario fue de $8.900 por persona. Circuitos como el Cañón del Atuel, Río Diamante o El Sosneado, estuvieron completos. La provincia tuvo una agenda cultural nutrida, con inauguraciones de muestras, como las de Alonso, Malvinas y Ceverino, con el encuentro de jazz Mendoza Sax Fest; el Festival Internacional de Cine Mirada Oeste, la Fiesta de Colectividades 2022 en Guaymallén o el Festival de Danzas de Nuevas Tendencia. Los visitantes fueron mayormente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y tuvieron una permanencia promedio de 3,5 días. Mendocinos y turistas disfrutaron paisajes, gastronomía, y propuestas turísticas y culturales en todos los departamentos. El movimiento fue intenso y todas las localidades programaron variadas actividades como senderismo, talleres vivenciales, actividades lúdicas, artesanías y gastronomía, para celebrar la diversidad desde adentro. Malargüe, Guaymallén, San Rafael, Tunuyán y Mendoza capital, todas quedaron satisfechas por la circulación de turistas y excursionistas.



14) Misiones. Posadas tuvo 100% de ocupación hotelera con las Olimpíadas Médicas Deportivas como la actividad que más movimiento generó. También la zona de Saltos del Moconá estuvo con mucha gente buscando contacto con la naturaleza. Pero lo más concurrido fue Puerto Iguazú y Cataratas. Además de las bellezas naturales, allí se albergó la 10° edición de la Feria de Artesanías del Mercosur y el primer Festival Sonoro de los Pueblos Originarios que aglutinó a muchos visitantes. El Parque Nacional tuvo ingresos mayores a los 10 mil turistas y excursionistas. Todas las ciudades lanzaron agenda de actividades. San Ignacio, San Pedro, Santa Ana, Oberá, tuvieron resultados muy buenos, según datos de la actividad turística. El gasto promedio diario rondó los $7.000 por persona.



15) Neuquén. Con más de 20 mil personas circulando por el territorio, el fin de semana XXL arrancó con muy buenas reservas, logrando una ocupación plena en los destinos más populares. Lo más concurrido fue: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia-Moquehue y Junín de los Andes. Hubo citas de mucha convocatoria como la 9º Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal en Aluminé y el Trail del Viento, que agrupa a corredores que se midieron en 5K; 10K; 25K; 50K y 70K en Chos Malal. Localidades del norte neuquino como Las Ovejas, Andacollo y Huinganco también trabajaron a pleno. En Buta Ranquil, los amantes de los espejos de agua pudieron disfrutar de una actividad de senderismo y ecoturismo en la Laguna del Aparato y Colorado. Otra convocatoria destacada fue la IV edición del Congreso de Fotonaturaleza en Villa La Angostura, uno de los más grande del país con los mejores fotógrafos de Argentina y el mundo. El gasto diario por persona se acercó a los 16.500 pesos.



16) Río Negro. Bariloche, El Bolsón y Las Grutas concentraron la mayor parte de los turistas que viajaron a ese distrito. Se destacaron también destinos como Playas Doradas, El Cóndor, y Dina Huapi, especialmente atraídos por sus paisajes y por la ruta del vino en la zona de los valles. El gasto promedio diario rondó los $13.000. Sobresalió el turismo grupal, con contingentes integrados en su mayoría por personas mayores de 60 años y el turismo familiar. Otras zonas colmadas fueron San Antonio Oeste y Puerto de San Antonio Este. Todas las ciudades presentaron sus propuestas. En El Bolsón de destacó la Oktoberfest, un festival que se celebra por segundo año consecutivo y cuenta con más de 60 estilos de cerveza para degustar, música, feria de productores y artesanías. En Bariloche deslumbró la cita gastronómica más importante de la Patagonia: Bariloche a la Carta (BALC), que desde hace 8 años exhibe al resto del país sus comidas, restaurantes, cocineros y productos típicos de la región.



17) Salta. La provincia tuvo óptimo fin de semana XXL. El gasto promedio diario se aproximó a los $12.000. Los corredores gastronómicos trabajaron a pleno, la ocupación promedió el 90% en la capital y 95% en Cafayate. En tanto, Tartagal, San Antonio de los Cobres, Rosario de la Frontera, Chicoana, Guachipas, San José de los Cerrillos, Cachi, San Lorenzo, Vaqueros y La Caldera estuvieron entre las más concurridas. Una actividad de repercusión fue la mega exposición de camionetas Ford, que reunió a 200 unidades de todo el país. Se trata del cuarto encuentro nacional del modelo, que en ediciones anteriores se realizó en otras provincias. En esta ocasión, llegaron a participar familias de Neuquén, Río Gallegos, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Chaco, Misiones, Jujuy, La Pampa, San Luis, Mendoza, entre otras. En general todas las ciudades tuvieron propuestas como fiestas patronales, certámenes deportivos, ferias artesanales, festivales, jineteadas y encuentros culturales. A eso se agregaron los entornos naturales únicos, desde la aridez de la Puna con el icónico Tren a las Nubes, hasta la Ruta del Vino más alta del mundo.



18) San Juan. La ocupación fue plena en el Gran San Juan, Calingasta, Iglesias y Valle Fértil. Los turistas llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Luis, además de otros países. La Ruta del Vino, la Ruta del Olivo, el ecoturismo en Zonda, Punta Negra y Barreal, la Ruta del Cielo y el paraje Difunta Correa, sobresalieron por el alto tránsito de gente. Entre las citas organizadas para atraer al turismo se destacaron la Copa Cuyana de Cervezas; el TCR South America, la flamante categoría de autos de turismo que llegó por primera vez a la provincia; el Primer Encuentro Moto Turismo, que recorrió el Circuito San Juan Villicum, además de la ciudad capital, Ullum y Valle Fértil con más de 1000 motos inscriptas de todo el país. Se sumó a esto una vasta oferta cultural, como el BANFF Mountain Film Festival World Tour, que pasó por San Juan capital durante dos días con proyecciones de las mejores producciones internacionales y de realizadores argentinos que retratan paisajes y culturas lejanas. Entre las alternativas que ofrecieron los 19 departamentos en conjunto con sus prestadores, se destacaron: el turismo aventura, los diques de Ullum, Punta Negra, Cuesta del Viento, el Valle de Zonda con sus balnearios y parques naturales, cabalgatas, escalada en roca, salidas de trekking, paseos en bicicleta, y todos los deportes acuáticos.



19) San Luis. Con una estadía media de 3,3 días, los datos de la actividad turística fueron muy buenos. El tiempo fue agradable y el regreso del turista internacional se sintió en la provincia. Los polos más concurridos fueron Villa Merlo, que se sumó a la propuesta porteña de “La Noche del Turismo”, San Luis capital, Potrero de Los Funes, Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay, todas con una agenda nutrida, y actividades como Trekking por el Cerro de la Cruz en la capital, visitas al Parque Yucat en Merlo, Hidropedales en Potrero de los Funes o los paseos por la Huellas Sierra de las Quijadas en Potrero de la Aguada. La procedencia de los turistas mayormente fue de provincia de Buenos Aires, seguida por CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Entre los puntos más frecuentados estuvieron: la Cascada Esmeralda en Villa Elena; la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi; la excursión a la Mina de Oro de La Carolina; y los Comechingones. En Merlo se llevó adelante la 4° Fiesta de la Amargura, un festival cervecero con mucha convocatoria.



20) Santa Cruz. La provincia tuvo una ocupación promedio del 90% de sus 15 mil plazas con la mayor concurrencia concentrada en El Calafate. El gasto promedio diario por persona rondó los $14.500. Con un tiempo agradable, otros núcleos concurridos fueron El Chaltén, el Perito Moreno y Los Antiguos. Los turistas visitaron lugares muy pintorescos como el Parque Nacional Los Glaciares y fueron parte de cada una de las propuestas artísticas, culturales y deportivas que se ofrecieron.



21) Santa Fe. Los números del turismo del fin de semana XXL superaron las expectativas. Rafaela y Rosario tuvieron ocupación plena. También fue importante el movimiento en la capital, Villa Constitución, Reconquista y Melincué. Todas las ciudades prepararon su agenda, donde siempre tiene un lugar destacado la cultura. En Rosario hubo mucho turismo de cercanía, con familias que llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la misma provincia. También sobresalió la presencia de visitantes uruguayos, norteamericanos, españoles, franceses y de países vecinos como Paraguay, Chile y Bolivia. Turistas y excursionistas disfrutaron del río y la costa del Paraná.



22) Santiago del Estero. Muy buen balance dejó el fin de semana XXL en puntos como Termas de Río Hondo, Capital y La Banda. Los visitantes se reunieron en citas como el TCR Sudamericano en el autódromo Termas de Río Hondo, o el Festival del Tanicu en Salavina. En Termas Río Hondo, entre los atractivos más importantes estuvieron las aguas termales y las visitas al Autódromo y Museo del Automóvil. Hubo presencia de turistas locales y regionales, quienes además recorrieron el acuario, hicieron paseos en bicicleta y disfrutaron de la gastronomía.



23) Tierra del Fuego. Los turistas disfrutaron durante todo el fin de semana de los paisajes y actividades, como cabalgatas, pesca deportiva, mountain bike, patinaje sobre hielo en la “Laguna del Diablo”, y la navegación por el canal de Beagle hasta la pingüinera, que estuvo muy solicitada. Además de Ushuaia, los visitantes llegaron a Tolhuin y en menor medida a Río Grande, mientras que el Parque Nacional Tierra del Fuego fue muy concurrido



24) Tucumán. Los datos de la actividad turística marcan que la fecha fue muy buena. Hubo ocupación plena en Tafí Viejo, Tafí del Valle y Yerba Buena. La agenda de actividades fue amplia y diversa, desde la 31° edición del Rally Transmontaña de Enduro en Cadillal, el Festival del Caballo en Trancas, el Encuentro Nacional de Citroen en Tafí del Valle, hasta el Encuentro Nacional de Ford Falcon en Alberdi, fueron algunas de las atracciones. Otras localidades que se colmaron de turistas fueron Lules, Las Yungas y Amaicha del Valle. En la zona de valles el público frecuentó los senderos cruzando bosques y cerros, donde visitaron cascadas ocultas, arroyos o vestigios arqueológicos. Hubo mucha demanda de circuitos guiados por expertos senderistas que conectaban al turista con habitantes de la comuna, su gastronomía, tradiciones y la vida cotidiana. Algunos de los caminos más recorridos son los que llevan a la cima del cerro El Pelao, a la cascada de Los Alisos o hacia las Cumbres Calchaquíes. Aquí, el gasto promedio diario estuvo en el orden de los $8.000 por persona.





