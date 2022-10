Al final Gimnasia podría jugar en su estadio y con publico frente a Boca Lunes, 10 de octubre de 2022 Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca finalmente jugarán con público y en el estadio del Bosque el próximo 19 de octubre. Si bien no es oficial, desde la dirigencia esperan confirmarlo dentro de las próximas horas.

De esta manera, el encuentro que fue suspendido a los 9 minutos del primer tiempo a raíz de la represión policial que hubo en el estadio Juan Carmelo Zerillo el pasado jueves y que terminaron con la vida de "Lolo" Regueiro, seguirá su curso en el mismo escenario y con presencia de público local.



Tal y como era de esperar, no habrá venta de entradas generales para dicho compromiso que aún no tiene horario confirmado, y el ingreso al estadio será solo para los socios de la institución.