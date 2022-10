Messi sigue en recuperación y está descartado para recibir a Benfica Lunes, 10 de octubre de 2022 El futbolista sufrió una molestia en el gemelo durante el partido contra Benfica el pasado miércoles 5 y desde entonces no se lo vio en el campo de entrenamiento de PSG. Según el club regresaría para el clásico ante Olympique de Marsella el próximo.

Lionel Messi no participó este lunes del entrenamiento del plantel de Paris Saint Germain ya que sigue en recuperación por la molestia en el gemelo y está descartado del partido del miércoles ante Benfica por la Liga de Campeones de Europa.



El club francés publicó un parte médico luego de la práctica de este lunes en el que informó que Messi todavía tiene "una pequeña molestia en la pantorrilla" y el tiempo de recuperación "es demasiado justo para el partido de mañana contra el Benfica".



De esta manera, el astro argentino se perderá el duelo de Champions con el equipo de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. Su regreso sería en el clásico del domingo ante Olympique de Marsella, por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes.



Así lo anticipó el entrenador de PSG, Christophe Galtier, en la habitual rueda de prensa que brinda en la previa de los partidos: "Veremos la evolución a lo largo de la semana, pero es muy probable que Leo esté presente contra el Olympique de Marsella", expresó Galtier, quien también detalló el estado físico del crack.



“Leo sintió molestias en el gemelo durante el primer partido contra Benfica. Pensamos -y él también pensó- que podría participar mañana pero todavía está limitado. Se siente mucho mejor, tiene mucha confianza pero todavía arrastra esa sensación desagradable. Y ante un partido de esta importancia, prefirió cuidarse", explicó el DT.



Messi también se había perdido el partido del sábado, como visitante, ante Reims (0-0) pese a que el club había informado que los exámenes habían sido "tranquilizadores".





La lesión

El capitán de la selección argentina sufrió dicha molestia en el gemelo en el partido contra Benfica en Lisboa y desde entonces no se lo vio en el campo de entrenamiento de PSG.



Esta lesión pone un freno al gran inicio de temporada de Messi, quien en trece partidos con PSG había convertido ocho goles y aportado la misma cantidad de asistencias.



Además, en la última fecha FIFA con el seleccionado argentino, el crack, de 35 años, hizo dos goles ante Honduras y otro doblete contra Jamaica con apenas 35 minutos en cancha.