Bielorrusia denunció que Ucrania, Polonia y Lituania preparan un ataque contra su país

Lunes, 10 de octubre de 2022

Alexandr Lukashenko, presidente bielorruso, dijo que fueron alertado del entrenamiento "de combatientes, incluyendo radicales bielorrusos, para cometer sabotajes, actos terroristas y un levantamiento militar en el país".





El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, acusó a Ucrania, Polonia y Lituania de preparar ataques contra su país y anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia, sin precisar en qué lugar ni el número de soldados.



"El domingo, mediante canales no oficiales nos alertaron sobre un ataque en preparación desde territorio ucraniano contra Bielorrusia", que limita con el norte de Ucrania, dijo Lukashenko, informó la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta.



Horas más tarde, el mandatario amplió sus acusaciones e incluyó a Polonia y Lituania, los dos países que limitan con el oeste de Bielorrusia.



"El entrenamiento en Polonia, Lituania y Ucrania de combatientes, incluyendo radicales bielorrusos, para cometer sabotajes, actos terroristas y un levantamiento militar en el país, se ha vuelto una amenaza directa", dijo Lukashenko en una reunión con responsables militares.



"El entrenamiento en Polonia, Lituania y Ucrania de combatientes, incluyendo radicales bielorrusos, para cometer sabotajes, actos terroristas y un levantamiento militar en el país, se ha vuelto una amenaza directa"



Las declaraciones del mandatario llegaron horas después de que Rusia lanzara sus más fuertes y extendidos bombardeos en Ucrania en meses.



El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que los ataques en Kiev y otras ciudades fueron en represalia por una serie de acciones "terroristas" de Ucrania, entre las que destacó una explosión que el sábado pasado dañó severamente un puente construido por Rusia en la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú en 2014.



Aliado de Rusia



Lukashenko, que es aliado de Rusia y prestó su territorio para la invasión rusa de Ucrania lanzada en febrero pasado, se hizo eco de las acusaciones de Putin contra Ucrania y dijo que las autoridades de Kiev querían hacer un "segundo puente de Crimea" en Bielorrusia.



En la misma línea, agregó que transmitió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el mensaje de que "no tocara con sus sucias manos ni un metro de territorio bielorruso".



Lukashenko anunció que la semana pasada acordó con Putin el despliegue de un contingente militar conjunto, sin especificar dónde ni cuántos hombres lo compondrán.



"Debido al empeoramiento de la situación en las fronteras occidentales de la Unión (ruso-bielorrusa), hemos acordado desplegar una agrupación regional de la Federación Rusa y la República de Bielorrusia", enfatizó el presidente bielorruso.



"Si quieres la paz prepárate para la guerra", agregó y afirmó que "no debe haber una guerra en el territorio de Bielorrusia".



Bielorrusia es un importante aliado de Rusia en el conflicto con Ucrania. Aunque dejó pasar a las tropas rusas por su territorio al inicio de la ofensiva contra Ucrania, su Ejército, hasta ahora, no participó en los combates.