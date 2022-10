Crece la expectativa en Ayolas por la posible apertura del paso con Ituzaingó

Viernes, 07 de octubre de 2022

En las últimas horas se difundió la fecha del 17 de octubre como la indicada por Ana Almirón, Concejera de la EBY para abrir el paso fronterizo entre Ituzaingó (Corrientes-Argentina) y Ayolas(Paraguay).



El periodista José "Pepe" Ríos desde FM La Misión de Ayolas (Paraguay) se refirió a una ventana que se abrió porque no se abre una puerta.



"Queremos que sea las 24 horas y de lunes a lunes. Acá no dejó de sorprender el fallecimiento del ingeniero Fabián Ríos quien estaba ligado directamente con la decisión de no habilitar el paso fronterizo, lo cierto es que ninguna autoridad de Ayolas fue invitada a ninguna reunión al menos eso nos informó el intendente Charly Duarte ,así que estamos expectantes", asegura.