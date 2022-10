Graves incidentes en Gimnasia-Boca: un hombre murió de un infarto

Viernes, 07 de octubre de 2022

El partido fue suspendido a los 9 minutos por los gases lacrimógenos que ingresaron al campo de juego. La víctima fatal tenía 57 años. Su deceso fue confirmado por Sergio Berni.



Un hincha de Gimnasia, de 57 años, muerto por un paro cardíaco y más de un centenar de heridos fue el saldo de los incidentes que se registraron este jueves cuando la policía impidió el ingreso de simpatizantes del club platense que intentaban ingresar al estadio Carmelo Zerillo con sus entradas en la mano, cuando ya se habían cerrado las puertas de acceso para presenciar el encuentro ante Boca, que fue suspendido por "falta de garantías" por el árbitro Hernán Mastrángelo.



El fallecido fue Carlos "Lolo" Regueiro, que según informó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "falleció cuando salía del estadio por un paro cardíaco".





Berni, remarcó que la "responsabilidad de lo sucedido es toda del club organizador del espectáculo", mientras que el titular del Aprevide, Eduardo Aparicio, luego de afirmar que el "partido no volverá a jugarse por ahora", deslindó responsabilidades en el accionar policial "porque había como 10.000 personas en las afueras del estadio cuando las puertas ya se habían cerrado".



A la inversa, el presidente del club, Gabriel Pellegrino aseguró que tenía para demostrar "que el estadio estába habilitado para 30.000 personas. Vendimos 3.254 entradas sobre 4.300 que nos enviaron ya que el resto eran socios y es la policía la que determina la cantidad de gente que entra".



"La gente quería entrar con los carnets en la mano y nosotros veíamos plateas vacías. Los que cerraron las puertas fueron los organismos de seguridad, la policía y el Aprevide", argumentó el titular gimnasista.



El intendente de La Plata, Julio Garro, apreció por su parte que Gimnasia "no tiene ninguna responsabilidad con lo sucedido", a la vez que verificó que "más de un centenar de personas fueron atendidas por las ambulancias del SAME".



El árbitro Mastrángelo afirmó que suspendió el partido "a instancias del Aprevide" y que "nunca había vivido una situación como esta".



Después llegaron las muestras de repudio de la AFA y las condolencias por la muerte del hincha gimnasista de parte de Boca, cuyo entrenador, Hugo Ibarra, lamento que "la gente vino a ver un espectáculo y todo terminó de la peor manera".





Una probable sobreventa de entradas provocó estos hechos cuando muchos hinchas y socios gimnasistas, con sus localidades en la mano, según pudo comprobar Télam, pretendieran entrar al estadio Carmelo Zerillo cuando sus instalaciones ya estaban colmadas.





Entonces las autoridades empezaron a cerrar las puertas de acceso y esto provocó la desesperación de los aficionados que querían entrar porque habían pagado sus boletos, por lo que la policía empezó a contenerlos con postas de goma y gases lacrimógenos.

Esto se prolongó durante más de media hora y una niña aparentemente atacada por la policía provocó la reacción de los hinchas y socios que mostraban sus carnets. Uno de ellos resultó herido con una bala de goma en el pómulo derecho, mientras que a un camarógrafo de TyC Sports le dispararon tres veces, indicaron desde el canal.



El cierre de las puertas de acceso se produjo a las 20.45, 45 minutos antes del comienzo del encuentro que resultaba clave en la lucha por el título de la Liga Profesional para ambos equipos.



La policia lanzó gases lacrimógenos que ingresaron al campo de juego, afectando a los espectadores y a los deportistas.