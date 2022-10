Valdés encabezó el acto aniversario y se comprometió a seguir invirtiendo en la cuidad de Monte Caseros

Miércoles, 05 de octubre de 2022

Este miércoles, Monte Caseros celebró su 193° aniversario con un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés.

En la oportunidad, el mandatario firmó convenios con el Municipio; uno de ellos, para la construcción de un nuevo salón auditorio. Además, habló sobre continuar invirtiendo en cuestiones como acceso a la salud y a la educación superior. También, instó a seguir gestionando y reclamando por un puente entre la localidad y Bella Unión (Uruguay) para lograr el desarrollo entre ambas ciudades y países.



Al arribar al epicentro de la ceremonia central, que tuvo lugar sobre calle Rivadavia, frente al edificio municipal, el Gobernador saludó a la Agrupación 5 de octubre presente, la cual le fue presentada por parte del jefe de Tropa, mayor César Insaurralde, como así también al intendente de la ciudad, Juan Carlos Álvarez y al comandante de la Primera División del Ejército, general Aldo Ferrari.



Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, con la musicalización de la Banda militar Humaitá, para luego dar paso a la rúbrica de diferentes acuerdos para la ejecución de distintas obras de infraestructura.



Convenios



Promediando el acto, el titular del Ejecutivo rubricó convenios junto al jefe comunal anfitrión; por un lado, para la construcción del Salón Auditorio Municipal por $34 millones; como así también, para obras de iluminación en la cancha de fútbol del Club Samuel Robinson, por $13 millones.



Por otra parte, Valdés entregó un subsidio a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, por $2 millones.



Gobernador Valdés



Al hacer uso de la palabra, el gobernador Valdés señaló en primer lugar que las promesas y la palabra empeñada tienen un valor sublime en su gestión y en ese rumbo manifestó que a través de hechos “estamos terminando la primera etapa del Hospital de Monte Caseros, tal cual nos habíamos comprometido para para mejorar el sistema de salud”.



Asimismo, el mandatario aprovechó el acto para una vez más hacer público su reconocimiento al personal de la salud que “puso el hombro y la vida en la pandemia” y reconoció también el trabajo de los 35 mil docentes correntinos que día a día aportan su grano de arena para fortalecer la educación pública y gratuita, en la “responsabilidad de educar a su pueblo”, quienes respondieron con creces al enorme desafío que planteó la virtualidad.



Continuando, Valdés ponderó la puesta en marcha de los programas Incluir Igualdad y Futuro, garantizando que todos los alumnos que ingresan al nivel secundario, “tengan su computadora para sus estudios, fundamental para darles igualdad de oportunidades”.



“Vamos a seguir trayendo educación superior para que ningún casereño se tenga que ir a estudiar a otro lado. Por eso me comprometo como gobernador a seguir invirtiendo fuerte en infraestructura educativa para fomentar el acceso al conocimiento”, aseveró Valdés.



Asimismo, destacó el apoyo a la industria y el trabajo, poniendo de relieve que la empresa local, TN Platex genera mano de obra para 400 casereños, en una apuesta importante que lleva el apoyo decidido de la Provincia.



También mencionó que la producción de Monte Caseros cuenta con los mejores campos y tierras, y por ello “vamos a apostar a la ganadería, al cooperativismo, la miel, la citricultura y otros, ya que el potencial es enorme para esta zona”.



Al proseguir con sus palabras, el gobernador dijo con tono firme: “No puede ser que después de casi 40 años de creado el Mercosur no podamos levantar las fronteras políticas y abrazarnos como hermanos entre los pueblos de Argentina, Brasil y Uruguay en esta triple frontera”.



Y enseguida expresó con tono vehemente que es vital avanzar con la construcción del Puente entre Monte Caseros y Bella Unión. “En su momento ya les hice el pedido a los presidentes Lacalle Pou y Alberto Fernández, también a los gobernadores del Norte Grande argentino, para que nos acompañen a poder hacer realidad algún día esta obra necesaria para todos”, agregó Valdés.



En tanto, Valdés sostuvo que se está cumpliendo fielmente la premisa de darle a Monte Caseros mayores ingresos con las regalías de Salto Grande, gracias a lo cual “podemos tener rutas, hospitales y otras obras importantes”, haciendo a su vez un llamado a la Nación para que arbitre los medios a fin de poder avanzar con la Ruta 25, a fin de tener conexión con Paso de los Libres y dejar de estar aislados en ese tramo.



Para concluir, el titular del ejecutivo elevó un mensaje claro a los presentes: “Estos tiempos de crisis, nos tienen que encontrar al pueblo de Corrientes unidos como lo hicimos a lo largo de nuestra historia para construir la Provincia que nos merecemos”.



Intendente Álvarez



Por su parte, el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, hizo un reconocimiento a las mujeres y hombres que “están formando este querido pueblo, esta patria chica, y por darme la oportunidad de administrarlo”.



Asimismo, el jefe comunal agradeció al gobernador Valdés “por su muestra de afecto y cariño con cada persona de esta comunidad”, y agregó que “juntos estamos diseñando el futuro de la provincia y de Monte Caseros”.



Desfile



Cerrando la celebración por el 193 aniversario de la fundación de la ciudad, se llevó adelante el tradicional desfile cívico-militar, frente a la plaza Colón local, con el paso de fuerzas de seguridad, Ex Combatientes en Malvinas, alumnos de establecimientos educativos y agrupaciones tradicionalistas, entre otras instituciones.



Presencias



También asistieron al acto; el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick; el prefecto de Barra Do Quaraí (Brasil) Maher Jaber; el alcalde de Bella Unión (Uruguay) William Cresseri; los ministros, de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Educación; Práxedes López; de Turismo, Alejandra Eliciri; de Desarrollo Social, Adán Gaya, de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez y de Industria, Mariel Gabur, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, autoridades comunales, representantes de fuerzas de seguridad, docentes, alumnos y vecinos.