Inauguran un centro +Vida y 900 metros de pavimento en Caseros

Miércoles, 05 de octubre de 2022

En horas de la tarde se llevó adelante en la localidad de Monte Caseros la inauguración de un centro +Vida que trabaja con profesiones para atender el consumo problemático en la zona.



Allí tanto el intendente local, Juan Carlos Álvarez, como el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, destacaron la política de Estado llevada adelante por el gobernador Gustavo Valdés.



Los funcionarios provinciales y municipales se trasladaron luego al barrio San Martín donde dejaron inaugurados 900 metros de asfalto y la iluminación led de la calle Chacabuco.



Juan Carlos Álvarez destacó el trabajo que realizaron desde Obras Públias de la ciudad y la decisión del gobierno provincial en invertir en el desarrollo y progreso de la provincia.



"Que no sea para que haya accidentes. Cuidememonos entre todos. Comienza una nueva etapa para el barrio", aseguró Álvarez.



Discurso del Gobernador



El gobernador Gustavo Valdés, en su visita al municipio de Monte Caseros declaró que “poder lograr este tipo de obras de infraestructura, generar mucha satisfacción en la localidad. Es un trabajo que venimos realizando con la anterior gestión y con al actual.”



“Juntos hicimos más de 90 cuadras para Monte Caseros. Tenemos que seguir invirtiendo para generar mas obras para este municipio”, expresó Valdés.



En ese sentido el gobernador dijo que "tenemos que realizar un desvío de transito pesado para la localidad, serán unas 16 cuadras mas que hay que trabajar y lo vamos a estar realizando con fondos de la provincia de Corrientes.”



Por otra parte, en materia de obras publicas para Monte Caseros “cordón cuneta y enripiado para las calles del municipio, vamos a venir con la empresa constructora y vamos a realizar 50 cuadras de pavimento para que el municipio pueda tener asfalto”, declaró Valdés.



En otro orden de cosas el primer mandatario correntino detalló que “invertimos para que Monte Caseros pueda tener red de gas natural para que hoy los vecinos puedan tener el privilegio que no tenemos lo demás correntinos.”



Por otra parte, Valdés declaró que “durante muchos años reprimíamos solamente la oferta en materia de narcotráfico en la provincia, tenemos que generar es una reducción de la demanda.”



Es por esto que, “nunca supimos como lidiar con este tipo de problemas. El centro + Vida, es un lugar para que podamos ir y comenzar un tratamiento contra cualquier tipo de adiccion."



Ademas Valdés declaó que “los hospitales no están preparados para este tipo de asistencia. Es por esto que, tenemos que lograr que en cada pueblo de nuestra provincia pueda existir un centro de ayuda para este tipo de problemática."