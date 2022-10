Se posterga la creación del municipio El Caimán: volvió con modificaciones al Senado Miércoles, 05 de octubre de 2022 La iniciativa por la que se crea un nuevo municipio, fue aprobado en Diputados, por unanimidad, pero con modificaciones de forma. La sesión culminó con un homenaje al ex intendente y ex legislador Ing. Fabian Ríos.

La Cámara de Diputados, en su sesión 22, presidida por Pedro Cassani, aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Creación de un nuevo municipio, denominado “El Caimán”; el cual vuelve a la cámara de origen.



La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales Lucía Centurión detalló que se trata de un asentamiento población que tomará parte de San Miguel y Santa Rosa, con el objetivo de jerarquizar sus servicios, y con ello: la calidad de vida de sus habitantes.



Explicó que en 2.019 ya se aprobó similar iniciativa en “Diputados”, detallando los cambios introducidos, en bien de la futura normativa.



El diputado Walter Chavez, hizo mención a que una vez sancionada la ley, “El Caimán”, podrá seguir creciendo.



Por otra parte, en la sesión, se aprobaron tres resoluciones a saber:



- Solicitud a la Dirección Nacional de Migraciones que restablezca el funcionamiento del sistema de tarjeta de tránsito vecinal fronterizo en el Centro de Frontera “Uruguayana - Paso de los Libres” de la provincia, a iniciativa del Bloque Autonomista.



- Solicitud a los legisladores nacionales por la Provincia de Corrientes que, frente a la presentación de un proyecto de ley que propone establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales, eleven a consideración de sus pares el equilibrio entre las actividades productivas y el resguardo de dichos recursos naturales; autoría del bloque del PA.



- Homologación del Acuerdo Marco de Cooperación y Amistad, suscripto entre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y el Poder Legislativo de Corrientes, a iniciativa del bloque Eli.







Al momento de tratarse la resolución que pide al Congreso sancionar una Ley de Humedales que no entorpezca el equilibrio entre las actividades productivas, distintos diputados hicieron uso de la palabra para detallar algunos puntos centrales de la cuestión, ampliamente difundida.







El diputado Norberto Ast hizo un racconto de lo actuado por el Parlamento Norte Grande, al igual que la diputada Eugenia Mancini sobre lo debatido en Neuquén en el marco de la Comisión Federal de Cambio Climático.







El presidente del cuerpo Pedro Cassani, pidió autorización al cuerpo para hacer hincapié en que “Corrientes no se opone a una Ley de Humedales”, recordando la decena de proyectos en el Congreso sobre el particular. “Queremos la ley, pero no cualquier ley”, sostuvo.







“Lo importante es encontrar un equilibrio que nos permita seguir desarrollando las actividades productivas”, indicó para reiterar el concepto de que se hace necesario definir que son los humedales, y que el texto normativo no sea perjudicial a la provincia.







Homenaje



La sesión culminó con un minuto de silencio en homenaje al Ingeniero Fabián Ríos, ex intendente y ex legislador, que falleciera el último 3 de septiembre, a la edad de 58 años.



La diputada Alicia Meixner, lo recordó como presidente de su agrupación, el PJ, destacando su capacidad de diálogo; y su gran rol de militante.



También señaló sus virtudes humanas, y reiteró que “dio su vida por Corrientes”.



El diputado Norberto Ast rememoró cuando lo conoció en la Facultad, en oportunidad de elecciones universitarias. También hizo mención a épocas donde fue concejal, y Ríos intendente; enfatizando el trabajo conjunto. “Un gran dirigente”, dijo para recordar además, la candidatura a senador nacional. “Fue nuestro candidato”, afirmó.



La diputada Any Pereyra, ex vicejefa municipal en la intendencia correntina, visiblemente emocionada expresó el privilegio de haber sido parte de su equipo. “Con él, me construí en la política”, admitió para recordar la compasión de Ríos por los demás.



Contó también la emoción del ex intendente al inaugurar las instalaciones eléctricas en Santa Catalina. “Ya trascendimos en la gestión”, le dijo con lágrimas en los ojos (Ríos), a pesar de que era “rústico, duro… Estoy honrada de haberlo acompañado”, cerró su alocución con lágrimas en los ojos.



En forma posterior los diputados Talero Podestá, Braillard Poccard, Andra Giotta, Horacio Pozo y Cassani le rindieron un justo reconocimiento, reiterando las virtudes humanas y profesionales, además de su militancia peronista; y enviando a la vez, las condolencias al PJ, y a la familia del también ex diputado provincial en 2001-2003.